شؤون فلسطينية

الكيلة: تجاوزنا مليون جرعة تطعيم ضد فيروس (كورونا)

الكيلة: تجاوزنا مليون جرعة تطعيم ضد فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أن فلسطين تجاوزت المليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا)، منذ بدء حملة التطعيم.

وقالت الكيلة في بيان لها، اليوم الخميس، إن عدد الجرعات المستخدمة في فلسطين بلغ 1,001,415 جرعة، ما يدل على وعي المواطنين، وهذا سيسهم في التخفيف من آثار أي موجة مقبلة للفيروس، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضافت أن هناك تفاوتا كبيرا في نسبة تلقي الطعومات بين محافظات الصفة وقطاع غزة، حيث بلغت نسبة من تلقوا التطعيم من الفئة المستهدفة في الضفة الغربية 28.6%، في حين بلغت في القطاع 8.3% فقط، مؤكدة ضرورة العمل مع الجهات ذات العلاقة والشركاء لتشجيع الجمهور على تلقي الطعومات.

ودعت الكيلة المواطنين، ممن تجاوزوا (18 عاما) للتسجيل في المنصة الإلكترونية الخاصة بتلقي المطاعيم عبر الرابط https://vaccine.moh.ps، والتوجه إلى مراكز التطعيم في المحافظات لتلقي اللقاحات.

أخبار ذات صلة

قافلة أميال من الابتسامات: وصول مساعدات إنسانية وطبية إلى قطاع غزة

قافلة أميال من الابتسامات: وصول مساعدات إنسانية وطبية إلى قطاع غزة

بينت: سنواصل ضرب الإرهاب بيد وسنحسن الظروف المعيشية بغزة بيد أخرى

بينت: سنواصل ضرب الإرهاب بيد وسنحسن الظروف المعيشية بغزة بيد أخرى

الباص السريع في يومه الأول.. يثير الجدل بدهسه رجلاً في العاصمة الأردنية

الباص السريع في يومه الأول.. يثير الجدل بدهسه رجلاً في العاصمة الأردنية

&#34;بداية رام الله&#34; تحكم على مدان بالأشغال الشاقة 15 سنة بتهمة القتل القصد

"بداية رام الله" تحكم على مدان بالأشغال الشاقة 15 سنة بتهمة القتل القصد

الصحة: إصابة حرجة برصاص الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل

الصحة: إصابة حرجة برصاص الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل

دويكات: المؤسسة الأمنية تبذل جهدها لإنهاء الخلافات بالخليل ومعالجة القضايا المتعلقة بالفلتان الأمني

دويكات: المؤسسة الأمنية تبذل جهدها لإنهاء الخلافات بالخليل ومعالجة القضايا المتعلقة بالفلتان الأمني

&#34;العليا&#34; الإسرائيلية تجمّد قرار إجلاء ثلاث عائلات من الشيخ جراح

"العليا" الإسرائيلية تجمّد قرار إجلاء ثلاث عائلات من الشيخ جراح

رئاسة الوزراء: إلغاء المادة 22 من مدونة السلوك هدفه إزالة أي تقييد للحريات العامة

رئاسة الوزراء: إلغاء المادة 22 من مدونة السلوك هدفه إزالة أي تقييد للحريات العامة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مركز الإنسان يدين اعتداء بحرية الاحتلال على الصيادين والمضايقات المستمرة عليهم

مركز الإنسان يدين اعتداء بحرية الاحتلال على الصيادين والمضايقات المستمرة عليهم

مئات المستوطنين يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

مئات المستوطنين يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

نادي الأسير يدين العدوان المستمر على المؤسسات الأهلية والحقوقية الفلسطينية

نادي الأسير يدين العدوان المستمر على المؤسسات الأهلية والحقوقية الفلسطينية

الحكومة تقرر إلغاء مادة من مدونة سلوك الوظيفة العمومية

الحكومة تقرر إلغاء مادة من مدونة سلوك الوظيفة العمومية

16 أسيرًا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

16 أسيرًا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

الاحتلال يخطر بوقف العمل في منشآت زراعية في الأغوار

الاحتلال يخطر بوقف العمل في منشآت زراعية في الأغوار

الاحتلال يمنح المستوطنين آلاف الدونمات بالضفة

الاحتلال يمنح المستوطنين آلاف الدونمات بالضفة

قوات الاحتلال تقتحم مقر الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في البيرة

قوات الاحتلال تقتحم مقر الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في البيرة

منوعات

أحمد سعد يثير الجدل بأول تعليق له بعد انفصاله عن خطيبته

أحمد سعد يثير الجدل بأول تعليق له بعد انفصاله عن خطيبته

الهام الفضالة وشهاب جوهر يلجآن للقضاء ضد المسيئين.. بالتفاصيل

الهام الفضالة وشهاب جوهر يلجآن للقضاء ضد المسيئين.. بالتفاصيل

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

شاهد: منى زكي تهدد زوجها أحمد حلمي بسكين والأخير يعلق

شاهد: منى زكي تهدد زوجها أحمد حلمي بسكين والأخير يعلق

شاهد: صابرين تثير الجدل باعترافاتها الجريئة عن الحجاب

شاهد: صابرين تثير الجدل باعترافاتها الجريئة عن الحجاب

شاهد: سمية الخشاب تثير الضجة بتغريدتها الأخيرة.. هل قصدت فجر السعيد؟

شاهد: سمية الخشاب تثير الضجة بتغريدتها الأخيرة.. هل قصدت فجر السعيد؟

شاهد: مغني راب جديد يتحدّى محمد رمضان ويثير الضجة بكلمات أغنيته

شاهد: مغني راب جديد يتحدّى محمد رمضان ويثير الضجة بكلمات أغنيته

ما حقيقة انفصال أصالة نصري من جديد؟

ما حقيقة انفصال أصالة نصري من جديد؟

شاهد: حليمة بولند تصدم جمهورها بإطلالتها الجديدة

شاهد: حليمة بولند تصدم جمهورها بإطلالتها الجديدة

شاهد: شريهان تثير الجدل برسالتها لمحمد حماقي.. ماذا قالت؟

شاهد: شريهان تثير الجدل برسالتها لمحمد حماقي.. ماذا قالت؟

عربي

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف: إن شاء الله نصل لحكومة قريبا

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف: إن شاء الله نصل لحكومة قريبا

الصحة السعودية: انخفاض بإصابات (كورونا) وارتفاع طفيف بالوفيات

الصحة السعودية: انخفاض بإصابات (كورونا) وارتفاع طفيف بالوفيات

الجزائر تسجل حصيلة غير مسبوقة في وفيات وإصابات (كورونا) اليومية

الجزائر تسجل حصيلة غير مسبوقة في وفيات وإصابات (كورونا) اليومية

العراق يسجل أعلى حصيلة بإصابات (كورونا) اليومية

العراق يسجل أعلى حصيلة بإصابات (كورونا) اليومية