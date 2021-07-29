الكيلة: تجاوزنا مليون جرعة تطعيم ضد فيروس (كورونا)



وأضافت أن هناك تفاوتا كبيرا في نسبة تلقي الطعومات بين محافظات الصفة وقطاع غزة، حيث بلغت نسبة من تلقوا التطعيم من الفئة المستهدفة في الضفة الغربية 28.6%، في حين بلغت في القطاع 8.3% فقط، مؤكدة ضرورة العمل مع الجهات ذات العلاقة والشركاء لتشجيع الجمهور على تلقي الطعومات.



ودعت الكيلة المواطنين، ممن تجاوزوا (18 عاما) للتسجيل في المنصة الإلكترونية الخاصة بتلقي المطاعيم عبر الرابط https://vaccine.moh.ps، والتوجه إلى مراكز التطعيم في المحافظات لتلقي اللقاحات.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أن فلسطين تجاوزت المليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا)، منذ بدء حملة التطعيم.وقالت الكيلة في بيان لها، اليوم الخميس، إن عدد الجرعات المستخدمة في فلسطين بلغ 1,001,415 جرعة، ما يدل على وعي المواطنين، وهذا سيسهم في التخفيف من آثار أي موجة مقبلة للفيروس، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.