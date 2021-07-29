الصحة: إصابة حرجة برصاص الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل



وأفادت وزارة الصحة في بيان لها، بوصول إصابة حرجة بالرصاص الحي إلى مستشفى الميزان بالخليل، وأدخلت إلى غرفة العمليات.



ونقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية، عن مصادر طبية، بإصابة شاب يبلغ من العمر (20 عاما) بالرصاص في رأسه وبطنه، خلال مواجهات اندلعت عقب تشييع جثمان الشهيد محمد مؤيد بهجت أبو سارة العلامي (11 عاما)، الذي ارتقى أمس، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل بيت أمر.





رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب بالرصاص الحي في الرأس والبطن، اليوم الخميس، وصفت إصابته بالحرجة، خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل.