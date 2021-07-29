شؤون فلسطينية

"العليا" الإسرائيلية تجمّد قرار إجلاء ثلاث عائلات من الشيخ جراح

"العليا" الإسرائيلية تجمّد قرار إجلاء ثلاث عائلات من الشيخ جراح
رام الله - دنيا الوطن
جمّدت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الأربعاء، قرار إخلاء 3 عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح، بمدينة القدس المحتلة.

وجاء قرار المحكمة بعد طلب تقدّم به المحاميان سامي ارشيد وحسني أبو حسين، باسم عائلات الحيّ، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وذكر بيان مقتضب صدر عن المحاميين، اليوم الخميس، أن "المحكمه العليا أصدرت بالأمس مساءً قرارا لتجميد إخلاء العائلات الثلاث: الدجاني وحماد والداهودي".

وبحسب البيان، "كان المفروض أن يدخل قرار إخلائهم حيز التنفيذ ابتداءً من يوم 1/8/2021".

وقال البيان إنّ "القرار يأتي بعد أن تقدم المحامون بطلب لتجميد الإخلاء حتى نهاية الإجراءات بطلب الاستئناف باسم العائلات الثلاث والمنظور فيه أمام المحكمة العليا".

ومن المقرر أن تنظر محكمة الاحتلال في الثاني من شهر آب/ أغسطس المقبل في قرار إخلاء أربع عائلات أخرى في حي الشيخ جراح، وهي: الجاعوني، وإسكافي، والكرد، والقاضي.

وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية قد أصدرت مطلع العام الجاري قرارات بإخلاء 7 عائلات من منازلها لصالح مستوطنين، ما فجر مواجهات في القدس، امتدت لاحقا الى قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة.

وطالبت العديد من الدول، سلطات الاحتلال، بإعادة النظر في قرارات الإخلاء.

وتقيم 27 عائلة فلسطينية في منازلها المهددة بالمصادرة، منذ العام 1956، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية آنذاك ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا". وتدّعي جماعات استيطانية أن المنازل أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل العام 1948.

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