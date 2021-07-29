شؤون فلسطينية

فلسطين: لا وفيات و116 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: لا وفيات و116 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و58 حالة تعافٍ، فيما لم تسجل أي حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 3، نابلس 6، الخليل 8، أريحا والأغوار 1، رام الله والبيرة 6، جنين 3، طولكرم 1، قطاع غزة 88.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 2، طولكرم 6، قطاع غزة 50".

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 9 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية  13 مريضاً، بينهم مريض واحد موصول بجهاز تنفس اصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 587,393 بينهم 414,022 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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