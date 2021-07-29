نادي الأسير يدين العدوان المستمر على المؤسسات الأهلية والحقوقية الفلسطينية





وأكّد نادي الأسير في بيان له اليوم الخميس، على أن هذا التصعيد الخطير الذي نشهده مؤخرًا، يحاول الاحتلال عبره تقويض العمل الأهليّ والمجتمعيّ والحقوقيّ، وضرب كل من يُساهم في دعم المواطن الفلسطيني، ومن يدافع عن حقوقه، كما حاول على مدار

سنوات طويلة، وبأدوات مختلفة.





و أضاف" منذ مطلع العام الجاريّ صعّد الاحتلال من اعتقال العشرات من الفاعلين على المستوى المجتمعيّ والأهليّ، وكانت

آخرهم مديرة مؤسسة لجان العمل الصحيّ شذى أبو عودة، لافتًا إلى أن التصعيد الحاصل في سياسة الاعتقال الإداريّ والذي لم نشهده منذ نحو أربع سنوات، يُفسر بشكل جليّ استهداف

الفاعلين، وما يحاول الاحتلال القيام به".





و تابع" إن عمليات الاقتحام تُشكل مقدمة لما هو أخطر في ملاحقة العمل الأهلي والحقوقي، فاقتحام مقر مؤسسة مثل الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال يجب أن يرافقه موقفًا واضحًا من كافة المؤسسات الحقوقية الدولية، فهو اعتداء ليس فقط على المؤسسة، بل على كل الأطفال الفلسطينيين الذين يواجهون جرائم

يومية وعمليات اعتقال ممنهجة".







رام الله - دنيا الوطنأدان نادي الأسير الفلسطيني، العدوان المستمر على المؤسسات الأهلية والحقوقية الفلسطينية، وآخرها ما تعرضت له فجر هذا اليوم الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وكذلك مركز بيسانللبحوث والإنماء.