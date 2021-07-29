قوات الاحتلال تقتحم مقر الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في البيرة

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مكتب الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في سطح مرحبا بمدينة البيرة، فجر اليوم الخميس، بعد خلع الباب الرئيسي له.وقد استولت على عدد من أجهزة الكمبيوتر، وعبثت بمحتويات المكتب.ودانت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال هذا الاقتحام وتعتبر أنه يأتي في سياق الهجمة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وتؤكد أنها ستتابع هذا الموضوع على كافة المستويات.كما اكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أنها ماضية في رسالتها بالدفاع عن الأطفال الفلسطينيين ومناصرة قضاياهم على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والضغط لمساءلة دولة الاحتلال عن الجرائم التي ترتكبها بحقهم، وآخرها جريمة قتل الطفل محمد أبو سارة العلامي (11 عاما) في الثامن والعشرين من شهر تموز الجاري، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.يذكر أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تعرضت خلال الأعوام السابقة لحملة تحريض وهجمة منسقة من قبل مجموعة من المؤسسات الصهيونية بهدف التشكيك في مصداقيتها ومحاولة تجفيف مصادر تمويلها.