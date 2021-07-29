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شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم منزلي القياديين بحماس حسن يوسف وجمال الطويل

الاحتلال يقتحم منزلي القياديين بحماس حسن يوسف وجمال الطويل
رام الله - دنيا الوطن
داهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، منزل القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف، ومنزل القيادي الأسير جمال الطويل في مدينة بيتونيا غربي رام الله، تخللها مواجهات واعتقال بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل القيادي يوسف، وحققت معه ميدانيا، وسط إرسال رسائل تهديد بالاعتقال، وانسحبت دون اعتقالات بعد مصادرة تسجيلات كاميرات المراقبة ومصادرة مبلغ مالي بقيمة 3000 شيكل.

 ويأتي اقتحام منزل القيادي حسن يوسف بعد قرابة ثلاثة أسابيع من الإفراج عنه من سجون الاحتلال، بعد اعتقال إداري استمر 9 أشهر.

واندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال في بيتونيا غرب رام الله، بعد اقتحام جنود الاحتلال منزل القيادي "يوسف" وتفتيشه، جرى خلالها إطلاق قنابل الغاز على الشبان.

وإلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال منزل القيادي في حركة حماس الأسير جمال الطويل، في حي أم الشرايط بمدينة البيرة.

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