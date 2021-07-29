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شؤون فلسطينية

"آلية جديدة للمنحة القطرية".. (كان): العمادي حذر حماس من تدهور الأوضاع مجددًا

"آلية جديدة للمنحة القطرية".. (كان): العمادي حذر حماس من تدهور الأوضاع مجددًا
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية، أن السفير القطري محمد العمادي، حذر حماس من تدهور الأوضاع في حال استمر إطلاق البالونات الحارقة، ما سيدفع جيش الاحتلال للرد ويعرض جهود التسوية لاستئناف إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، للخطر.

وقالت قناة (كان): إن العمادي أكد لقيادة حماس أن استمرار إطلاق البالونات سيؤدي إلى خرق الهدوء واتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه، وجهود إدخال تسهيلات إضافية لغزة.

وأوضحت أنه "منذ لقاء العمادي مع قيادة حماس ونقل التحذير إليها، توقف إطلاق البالونات الحارقة منذ يوم الأحد الماضي."

ولفتت الى ان تقدما في الاتصالات بين قطر والسلطة الفلسطينية بشأن نقل أموال المنحة القطرية عبرها، وفقًا لآلية جديدة بدون أن يتم دفع أي رواتب لمسؤولي حكومة حماس أو موظفيها، مع دفعها فقط للعائلات الفقيرة.

وأشارت إلى أن الآلية الجديدة تعتمد على صرف المنحة القطرية عبر بطاقة صراف آلي تشحن بمبلغ محدد، ويتم صرفها عبر بنوك تابعة للسلطة الفلسطينية تعمل داخل القطاع، ويجري حاليًا العمل على موافقة البنوك على إصدار هذه البطاقات.

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