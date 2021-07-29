الصحة بغزة: لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) وتسجيل 88 إصابة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 797 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".وأضافت أنه تم تسجيل 50 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 116315 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 983 حالة، وإجمالي المتعافين 114239 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1093 حالة وفاة.وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 52 حالة، من بينها 38 حالات خطيرة وحرجة.ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 336300جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 104653 شخصا.