رام الله: الاحتلال يقتحم مركز بيسان ويستولي على أجهزة حاسوب

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مركز بيسان للبحوث والانماء في مدينة رام الله، واستولت على اجهزة حاسوب.وقالت مصادر محلية: إن جنود الاحتلال اقتحموا المركز بعد أن حطموا بابه الرئيسي، وفتشوا مكاتب الموظفين وعبثوا بمحتوياتها وحطموا أبوابها، واستولوا على أجهزة الحاسوب الخاصة بهم.ومركز بيسان مؤسسة أهلية تتخصص بإعداد ابحاث وتدخلات تنموية لصالح المجتمع، وترصد انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا.يذكر ان قوات الاحتلال اقتحمت مؤخرا، مؤسستي لجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي في مدينة البيرة، وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما، وألصق قراراً على مدخليهما بإغلاقهما لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.