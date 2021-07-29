4 مليون و204 آلاف وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم

رام الله - دنيا الوطنأظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة من خلال منظمة الصحة العالمية، حول انتشار جائحة "كورونا" في العالم، حتى صباح يوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 204 آلاف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 196 مليوناً وما يقارب من 713 ألف إصابة، تعافى منهم 178 مليونا ونحو 125 ألف مريض.وأشارت الإحصاءات، إلى أن جائحة "كورونا" تواصل تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء 659 ألف و109 إصابات جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,135 حالة وفاة.وبينت، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: إندونيسيا (1,824 وفاة)، والبرازيل (1,366 وفاة)، وروسيا (798 وفاة)، والهند (641 وفاة)، وجنوب أفريقيا (520 وفاة).وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أمريكا (84,534 إصابة)، والبرازيل (48,443 إصابة)، واندونيسيا (47,791 إصابة)، والهند (43,211 إصابة)، وإيران (33,817 إصابة).ورغم تراجعها خلال الفترة الماضية، عن تسجيل إصابات ووفيات يومية بأعداد كبيرة، ما تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أمريكا (628,098 وفاة)، والبرازيل (553,272 وفاة)، والهند (422,695 وفاة)، والمكسيك (239,616 وفاة)، والبيرو (196,138 وفاة).وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أمريكا (35,487,490 إصابة)، والهند (31,528,114 إصابة)، والبرازيل (19,797,516 إصابة)، وروسيا (6,195,232 إصابة)، وفرنسا (6,054,049 إصابة).