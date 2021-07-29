دولي

إسرائيل تدرس العودة إلى عضوية "اليونسكو"

إسرائيل تدرس العودة إلى عضوية "اليونسكو"
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد يدرس عودة إسرائيل إلى عضوية منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، التي انسحبت منها مع الولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني من عام 2019، حيث ادعت أن اليونسكو منحازة للفلسطينيين، وذلك على خلفية قراراتها بشأن القدس والأراضي الفلسطينية، ومن ضمنها قرار يرفض سيادة إسرائيل على القدس.

وأفاد موقع (واللا)، بأن لابيد وجه دائرة المنظمات الدولية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، لفحص إمكانية إعادة الانضمام للمنظمة.

وبحسب الموقع فإن لابيد يرى أن انسحاب إسرائيل من بعض المنظمات الدولية، "لم يساعد في حل مشكلة تحيز هذه المنظمات ضد إسرائيل، بل جعلها أقل قدرة على التأثير، وأصبحت السياسة الخارجية الإسرائيلية أقل فعالية".

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