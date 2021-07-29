شؤون فلسطينية

هيئة مقدسية تحذر من خطورة مخطط مركز المدينة على الوجود الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطن
حذر ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد من خطورة ما يعرف بمخطط مركز المدينة الذي يستهدف القدس ومحيط البلدة القديمة منها على وجه التحديد.

وأكد أن مخطط مركز المدينة يهدف إلى تهويد القدس وتقييد  الأهالي ومنعهم من الاستفادة من أراضيهم والبناء بشكل عمودي لتوفير الاحتياجات السكنية ومن ثم السيطرة على مزيد من المباني والأراضي.

وأوضح الهدمي أن المشروع سيتحكم بطريقة وآلية البناء وعدد الطوابق للمقدسيين وقصرها على أربع طوابق بينما المستوطنين يبنون بنايات يزيد  عدد طوابقها عن10 طوابق.

ومن جانب آخر فان المخطط سيمنع أهل المدينة من المساس بالبنايات القديمة تطويرا وتحديثا وبناء بحجة المحافظة على التراث المعماري وهذا يمنع السكان من تطوير منازلهم وصيانتها.

ونبه الهدمي الى أن بلدية الاحتلال تشترط على بعض البنايات والمؤسسات العامة بأن يتم السيطرة على الأرض المبنية عليها لتصبح مملوكة لها وبالتالي نزع أي تبعية فلسطينية عليها ومن ثم تحويلها  لجمعيات استيطانية.

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