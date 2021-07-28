فتح: استمرار سرقة أموال الشعب الفلسطيني إرهاب دولة منظم



وأشاد جمال عبيد بموقف الرئيس أبو مازن و القيادة و الحكومة الفلسطينية الرافضة لهذه الإجراءات البربرية مثمناً قيامهم بكل التزاماتهم تجاه عوائل الشهداء و الجرحى و الأسرى رغم كل هذا الضغط و الحصار و كذلك جهودهم الحثيثة لإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب على قطاع غزة رغم كل الافتراءات و الأكاذيب و حملات التضليل للرأي العام.



وطالب عبيد المجتمع الدولي بضرورة الضغط على دولة الاحتلال و لجمها و وضع حد فاصل لهذا العدوان المستمر.



وأشار عبيد بأن الجرحى البواسل وعوائلهم الكريمة يقفون جنباً إلى جنب مع القيادة الفلسطينية في هذه المعركة و أنهم عاكفون مع قيادة الحركة بدراسة كل الخطوات و الخيارات التي من شأنها أن تنتزع كل الحقوق وتشكل رافعة ودافعة لمشروعنا الوطني وحرية شعبنا و إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



جاء ذلك خلال الاجتماع الخاص بالأطر التنظيمية الخاصة بالجرحى في المحافظات الجنوبية.



رام الله - دنيا الوطنقال جمال عبيد عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح بالمحافظات الجنوبية أن ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من قرصنة و سرقة لأموال الشعب الفلسطيني ( المقاصة ) بذريعة التزام السلطة الوطنية الفلسطينية بدفع مستحقات الشهداء و الجرحى و الأسرى يرتقى لمستوي إرهاب الدولة المنظم.وأن الجرحى الأبطال الذين حولتهم آلة الحرب الصهيونية والاعتداءات المتكررة على شعبنا الفلسطيني الأعزل إلى جيش من ذوي الاحتياجات الخاصة و هي تتحمل بحكم القانون الدولي و الإنساني كل التبعات المترتبة على ذلك.وأكد عبيد بأن هذه السياسات الإرهابية العدوانية تستهدف ضرب مشروعنا الوطني و محاصرة شعبنا و قيادتنا الباسلة و تأتي مكملة للمسلسل الإسرائيلي المتصاعد الذي يستهدف أيضاً أرضنا و مقدساتنا و مدننا و قرانا في القدس و الشيخ جراح و سلوان و البساتين و بيتا في نابلس و كل شبر من أرض فلسطين الطاهرة.