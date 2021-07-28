شؤون فلسطينية

المطالبة بزيادة حصة منتجات التمور والعنب الضفاوي في أسواق غزة

المطالبة بزيادة حصة منتجات التمور والعنب الضفاوي في أسواق غزة
رام الله - دنيا الوطن
أجمع منتجو التمور والعنب في الضفة الغربية وتجار من قطاع غزة، على ضرورة إعطاء أولوية لمنتجات تمور "المجول" والعنب الضفاوي، وزيادة حصته السوقية في القطاع.

جاء ذلك خلال لقاء نظمه اليوم الأربعاء، مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" برعاية وزارة الزراعة، وبالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، بين منتجي التمور والعنب من الضفة ورجال أعمال وتجار من قطاع غزة، في مقر المركز وعبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، ضمن برنامج تطوير الاعمال الزراعية التجارية متعددة المانحين.

وطالب المنتجون والتجار في الضفة وغزة، جهات الاختصاص وبالذات وزارة الزراعة و"بال تريد"، بالعمل على تذليل العقبات التي تتعرض لها المنتجات الزراعية أثناء عمليات نقلها، وشحنها اضافة الى تحسين جودتها وتمكينها من منافسة مثيلاتها الاسرائيلية.

وأكد المشاركون من قطاع غزة على ميزة منتج "المجول" من الضفة، وقدرته على المنافسة في الجودة والسعر، الأمر الذي يتطلب التواصل الدائم ودعم الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الاهلية للمنتجات الزراعية.

وتطرق المشاركون إلى مشاكل التعبئة والتغليف والنقل التي تلحق بعض الأضرار بالمنتجات، وتجعلها غير قادرة على المنافسة لا في الجودة ولا السعر.

وشدد منسق برنامج تطوير الاعمال الزراعية التجارية متعدد المانحين في وزارة الزراعة حسام مساد على ضرورة التركيز على زيادة إنتاج العروات الزراعية في مناطق الأغوار والمرتفعات، وتعزيز التبادل التجاري الزراعي المحلي والخارجي.

بدوره، قال مدير ترويج الصادرات في "بال تريد" يوسف اللحام إن المشروع يهدف لزيادة الحركة التجارية بين الضفة وغزة.

ويأمل اللحام أن تتيح الظروف المستقبلية استيراد منتجات غذائية من غزة الى الضفة، وبما يمكنها من المشاركة في الانشطة والمعارض الدولية في الخارج.


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