نادي الأسير: 16 أسيرًا يواصلون الإضراب ومن المرجح أن يرتفع عددهم خلال أيام

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير ، إنّ الأسرى الإداريين يواصلون مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري عبر الإضراب عن الطعام، ومن المرجح أنّ يرتفع عدد المضربين خلال أيام، وذلك مع استمرار سلطات الاحتلال بتصعيد سياسة الاعتقال الإداريّ، حيث وصل عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال نحو 540 أسيرًا.وأكّد نادي الأسير في بيان له اليوم الأربعاء، أنّ (16) أسيرًا يواصلون الإضراب ، أقدمهم الأسير سالم زيدات (40 عامًا) من بني نعيم / الخليل، الذي يواصل إضرابه لليوم (17) على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداريّ.وإلى جانبه يواصل الأسرى: محمد اعمر، ومجاهد حامد إضرابهما منذ (15) يومًا، ومحمود الفسفوس وشقيقه كايد، ورأفت الدراويش، وجيفارا النمورة منذ (14) يومًا، وماهر دلايشة منذ تسعة أيام، وعلاء الدين علي، وفادي العمور، وحسام ربعي، ومحمد خالد أبو سل، وأحمد عبد الرحمن أبو سل، وأحمد نزال منذ ثمانية أيام، ومقداد القواسمة منذ سبعة أيام.ومنذ أربعة أيام شرع الأسير محمد نواره من رام الله إضرابًا عن الطعام رفضًا لعزله الإنفراديّ في زنازين سجن "عسقلان" وهو معتقل منذ عام 2001، ومحكوم بالسّجن مدى الحياة.ويستعرض نادي الأسير مجددًا أبرز المعلومات عن الأسرى المضربين-الأسير سالم زيدات (40 عامًا) من بلدة بني نعيم/ الخليل، معتقل منذ 22 شباط/ فبراير 2020، على خلفية دخوله بدون تصريح للأراضي المحتلة عام 1948، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن في حينه أربعة شهور، وبعد أن أمضى مدة الاعتقال، حوّله الاحتلال إلى الاعتقال الإداريّ، وأصدر بحقّه خمسة أوامر، مدتها ما بين 3 شهور وأربعة شهور، وهو أسير سابق أمضى نحو عامين في سجون الاحتلال، متزوج وأب لخمسة من الأبناء والبنات أكبرهم يبلغ من العمر 17 عامًا، وأصغرهم أربع سنوات ونصف، ويقبع اليوم في زنازين "النقب".-الأسير محمد منير اعمر (26 عامًا) من طولكرم، معتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وقد أصدر الاحتلال بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ، ويقبع في زنازين سجن "النقب".-الأسير مجاهد محمود حامد من بلدة سلواد / رام الله، معتقل منذ 22 سبتمبر / أيلول 2020، وقد أصدر الاحتلال بحقّه أمريّ اعتقال إداري مدتهما 6 شهور، وهو أسير سابق أمضى 9 سنوات في سجون الاحتلال، وبعد عام وثلاثة شهور من الإفراج عنه أعاد الاحتلال اعتقاله إداريّا، وهو متزوج، حينما اُعتقل كان ابنه الوحيد يبلغ من العمر شهر، ويقبع اليوم في زنازين سجن "النقب".-محمود الفسفوس (30 عامًا) من دورا/ الخليل، اُعتقل عدة مرات سابقًا منذ أنّ كان طفلًا، وأمضى سنوات في سجون الاحتلال، وأعاد الاحتلال اعتقاله إداريًا في شهر تموز 2020.- كذلك شقيقه كايد الفسفوس (32 عامًا)، هو أسير سابق اُعتقل عدة مرات، وكان آخر اعتقالاته في شهر تموز 2020 بعد اعتقال شقيقه محمود بفترة وجيزة، وهو متزوج وأب لطفلة، وكلاهما يقبعان في زنازين سجن "ريمون".-الأسير رأفت الدراويش (28 عامًا) من دورا / الخليل، أسير سابق اُعتقل عدة مرات، وكان اعتقاله الحاليّ في شهر تشرين الأول 2020، وهو متزوج وله ابنه، يعاني من مشاكل في الصدر، ويقبع كذلك في زنازين سجن "ريمون".-جيفارا النمورة (28 عامًا) من دورا/ الخليل، وهو لاعب في المنتخب الفلسطيني، اعتقله الاحتلال في تشرين الأول 2020، وهذا الاعتقال الثاني الذي يتعرض له، متزوج وله ابنه، ويقبع في زنازين سجن "ريمون".-ماهر دلايشة (46) من مخيم الجلزون/ رام الله، أسير سابق أمضى ما مجموعه عشر سنوات منها خمس سنوات إدارية، أعاد الاحتلال اعتقاله في 23 أذار/ مارس 2021، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء، أصدر الاحتلال بحقّه أمريّ اعتقال إداري مدتهما أربعة شهور، حينما انتهى أمره الإداري الأول قبل نحو أسبوع، كان اسمه من ضمن المفرج عنهم، إلا أنه وبعد الإفراج عنه أُبلغ بقرار تجديد أمر اعتقاله في "البوسطة"، وعليه شرع في الإضراب، ويقبع اليوم في زنازين سجن "النقب".- علاء الدين خالد علي (38 عامًا) من الجلزون/ رام الله، اعتقله الاحتلال في شهر يناير/ كانون الثاني، وأصدر بحقّه أمريّ اعتقال إداريّ مدتهما 6 شهور، انتهى الأمر الأول في شهر تموز الجاريّ، وجدد الاحتلال أمر اعتقال الثاني، وهو أسير سابق تعرض للاعتقال أكثر من مرة أمضى ما مجموعه ثلاث سنوات ونصف، غالبيتها رهن الاعتقال الإداريّ، في الاعتقال الأول تعرض لتحقيق قاس استمر 90 يومًا، وهو متزوج وأب لثلاثة من البنات والأبناء، ويقبع في زنازين سجن "النقب".- الأسير فادي العمور (31) من يطا/ الخليل، اعتقله الاحتلال في 20 من أيّار/ مايو الماضي، وحوّله للاعتقال الإداريّ لمدة أربعة شهور، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه 7 سنوات منها 6 سنوات بشكل متواصل، حيث أفرج عنه الاحتلال عام 2020 بعد أن أمضى مدة محكوميته، وأعاد اعتقاله بفترة وجيزة ويقبع اليوم في زنازين سجن "النقب"، وله شقيق أسير معتقل إداريّا وهو محمد العمور.- الأسير حسام تيسير ربعي من يطا / الخليل، اعتقله الاحتلال في شهر أيّار/ مايو الماضي، وحوّله إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور، وهذا الاعتقال الثاني له، علمًا أنه متزوج وهو أب لستة من الأبناء.- الأسير محمد خالد أبو سل (30 عامًا) من مخيم العروب، معتقل منذ عشرة شهور، أصدر الاحتلال بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداري، أحدهما مدته 6 شهور، والأمر الثاني 6 شهور، تم تخفيضه لأربعة شهور، ومجددًا، أُصدر بحقه أمر اعتقال إداريّ لمدة أربعة شهور، ويقبع اليوم في زنازين سجن "النقب".- الأسير أحمد عبد الرحمن أبو سل (26 عاما)، من مخيم العروب، معتقل منذ عشرة شهور، أصدر الاحتلال بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه أكثر من 5 سنوات، متزوج وله طفل، وله شقيق آخر معتقل وهو محمود أبو سل، ويقبع اليوم في زنازين سجن "النقب".- الأسير أحمد حسن نزال (53 عاما) من جنين، يقبع في زنازين سجن "مجدو"، معتقل منذ 9 يناير/ كانون الثاني العام الجاري، منذ تاريخ اعتقاله بقي موقوفًا إلى أن حوّلته مخابرات الاحتلال إلى الاعتقال الإداريّ مؤخرا لمدة ستة شهور وعليه شرع بالإضراب، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه نحو تسع سنوات، ومتزوج وأب لسبعة من الأبناء والبنات.- الأسير مقداد القواسمة (24 عامًا) من الخليل، معتقل منذ شهر يناير العام الجاريّ، ويقبع في سجن "عوفر"، وهو أسير سابق تعرض للاعتقال عدة مرات، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو أربعة أعوام بين أحكام واعتقال إداري، حيث بدأت مواجهته لعمليات الاعتقال منذ عام 2015، يُشار إلى أن الأسير القواسمة طالب جامعي، وله شقيق أسير معتقل منذ شهر آذار الماضي.- محمد نواره من رام الله، معتقل منذ عام 2001، وهو محكوم بالسّجن مدى الحياة، حينما اعتقله الاحتلال كان قاصراً.