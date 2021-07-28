شؤون فلسطينية

اشتية: نطالب بالضغط على الاحتلال للتراجع عن خصوماتها من أموال الضرائب الفلسطينية

اشتية: نطالب بالضغط على الاحتلال للتراجع عن خصوماتها من أموال الضرائب الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس الوزراء د. محمد اشتية مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز التطورات السياسية، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي بفلسطين سفين كون فون بورغسدورف.

وجدد اشتية التأكيد انفتاح القيادة الفلسطينية على مسار جدي يملأ الفراغ السياسي الحالي، داعيا إلى دور أوروبي لإعادة إحياء العملية السياسية تحت مظلة الرباعية الدولية بما يلبي العدالة لشعبنا.

ودعا اشتية المبعوث الأوروبي للضغط على اسرائيل للتراجع عن خصوماتها من أموال الضرائب الفلسطينية، بحجة مخصصات أسر الشهداء والأسرى، التي تضع الحكومة في وضع مالي صعب خصوصا في ظل التراجع الحاد بالمساعدات الدولية.

وأكد اشتية على أن إجراء الانتخابات أمر ملح وحيوي للحفاظ على المشروع الوطني والمؤسسة الفلسطينية، داعيا للضغط على الحكومة الإسرائيلية الجديدة للالتزام بالاتفاقيات الموقعة بما فيها السماح بإجراء الانتخابات بالقدس.


أخبار ذات صلة

تسريب شقة سكنية لجمعيات استيطانية في سلوان

تسريب شقة سكنية لجمعيات استيطانية في سلوان

فتح: استمرار سرقة أموال الشعب الفلسطيني إرهاب دولة منظم

فتح: استمرار سرقة أموال الشعب الفلسطيني إرهاب دولة منظم

المطالبة بزيادة حصة منتجات التمور والعنب الضفاوي في أسواق غزة

المطالبة بزيادة حصة منتجات التمور والعنب الضفاوي في أسواق غزة

هيئة الأسرى: قلق يساور أهالي الأسرى وسط انتشار الطفرة الجديدة لفيروس (كورونا)

هيئة الأسرى: قلق يساور أهالي الأسرى وسط انتشار الطفرة الجديدة لفيروس (كورونا)

نادي الأسير: 16 أسيرًا يواصلون الإضراب ومن المرجح أن يرتفع عددهم خلال أيام

نادي الأسير: 16 أسيرًا يواصلون الإضراب ومن المرجح أن يرتفع عددهم خلال أيام

الكيلة: اتفاق على إزالة العقبات أمام تنقل المرضى من غزة إلى الضفة

الكيلة: اتفاق على إزالة العقبات أمام تنقل المرضى من غزة إلى الضفة

إصابة 8 مواطنين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

إصابة 8 مواطنين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر اليوم الخميس

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر اليوم الخميس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تسريب شقة سكنية لجمعيات استيطانية في سلوان

تسريب شقة سكنية لجمعيات استيطانية في سلوان

فتح: استمرار سرقة أموال الشعب الفلسطيني إرهاب دولة منظم

فتح: استمرار سرقة أموال الشعب الفلسطيني إرهاب دولة منظم

المطالبة بزيادة حصة منتجات التمور والعنب الضفاوي في أسواق غزة

المطالبة بزيادة حصة منتجات التمور والعنب الضفاوي في أسواق غزة

هيئة الأسرى: قلق يساور أهالي الأسرى وسط انتشار الطفرة الجديدة لفيروس (كورونا)

هيئة الأسرى: قلق يساور أهالي الأسرى وسط انتشار الطفرة الجديدة لفيروس (كورونا)

نادي الأسير: 16 أسيرًا يواصلون الإضراب ومن المرجح أن يرتفع عددهم خلال أيام

نادي الأسير: 16 أسيرًا يواصلون الإضراب ومن المرجح أن يرتفع عددهم خلال أيام

الاحتلال يداهم منطقة المالح بالأغوار ويشن حملة تفتيش على خطوط المياه

الاحتلال يداهم منطقة المالح بالأغوار ويشن حملة تفتيش على خطوط المياه

بعد انقطاع لسنوات.. لقاء بين وزراء فلسطينيين وإسرائيليين في القدس المحتلة

بعد انقطاع لسنوات.. لقاء بين وزراء فلسطينيين وإسرائيليين في القدس المحتلة

الاشغال بغزة: قرار إزالة أو ترميم برج الجوهرة قيد الدراسة وسيُتخذ بداية الأسبوع المقبل

الاشغال بغزة: قرار إزالة أو ترميم برج الجوهرة قيد الدراسة وسيُتخذ بداية الأسبوع المقبل

منوعات

شاهد: أول ظهور لإلهام الفضالة وزوجها شهاب جوهر بعد زواجهما

شاهد: أول ظهور لإلهام الفضالة وزوجها شهاب جوهر بعد زواجهما

مروان خوري ينفي خبر زواجه.. ما القصة؟

مروان خوري ينفي خبر زواجه.. ما القصة؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة ياسمين عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة ياسمين عبدالعزيز؟

شاهد: محمد رمضان يثير الضجة ويستفز جمهوره بهذا الفيديو

شاهد: محمد رمضان يثير الضجة ويستفز جمهوره بهذا الفيديو

تطورات جديدة بقضية رانيا يوسف ونزار الفارس.. بالتفاصيل

تطورات جديدة بقضية رانيا يوسف ونزار الفارس.. بالتفاصيل

ما حقيقة هروب وفاء عامر بعد دهسها لشاب بسيارتها؟

ما حقيقة هروب وفاء عامر بعد دهسها لشاب بسيارتها؟

شاهد: شقيق ياسمين عبدالعزيز يهاجم الجمهور ويهددهم.. ما السبب؟

شاهد: شقيق ياسمين عبدالعزيز يهاجم الجمهور ويهددهم.. ما السبب؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

بعد مشاجراته أمام الملأ.. حمو بيكا يعلق &#34;كنت نايم في بيتنا&#34;

بعد مشاجراته أمام الملأ.. حمو بيكا يعلق "كنت نايم في بيتنا"

شاهد: قصي خولي يفجر مفاجأة ضخمة لجمهوره.. تعرف عليها

شاهد: قصي خولي يفجر مفاجأة ضخمة لجمهوره.. تعرف عليها

عربي

الصحة السعودية: انخفاض بإصابات (كورونا) وارتفاع طفيف بالوفيات

الصحة السعودية: انخفاض بإصابات (كورونا) وارتفاع طفيف بالوفيات

الجزائر تسجل حصيلة غير مسبوقة في وفيات وإصابات (كورونا) اليومية

الجزائر تسجل حصيلة غير مسبوقة في وفيات وإصابات (كورونا) اليومية

العراق يسجل أعلى حصيلة بإصابات (كورونا) اليومية

العراق يسجل أعلى حصيلة بإصابات (كورونا) اليومية

مصر: أحكام السجن المؤبد والمشدد لقيادات جماعة &#34;الإخوان&#34; في قضية التخابر مع حماس

مصر: أحكام السجن المؤبد والمشدد لقيادات جماعة "الإخوان" في قضية التخابر مع حماس