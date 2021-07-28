اشتية: نطالب بالضغط على الاحتلال للتراجع عن خصوماتها من أموال الضرائب الفلسطينية









رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء د. محمد اشتية مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز التطورات السياسية، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي بفلسطين سفين كون فون بورغسدورف.وجدد اشتية التأكيد انفتاح القيادة الفلسطينية على مسار جدي يملأ الفراغ السياسي الحالي، داعيا إلى دور أوروبي لإعادة إحياء العملية السياسية تحت مظلة الرباعية الدولية بما يلبي العدالة لشعبنا.ودعا اشتية المبعوث الأوروبي للضغط على اسرائيل للتراجع عن خصوماتها من أموال الضرائب الفلسطينية، بحجة مخصصات أسر الشهداء والأسرى، التي تضع الحكومة في وضع مالي صعب خصوصا في ظل التراجع الحاد بالمساعدات الدولية.وأكد اشتية على أن إجراء الانتخابات أمر ملح وحيوي للحفاظ على المشروع الوطني والمؤسسة الفلسطينية، داعيا للضغط على الحكومة الإسرائيلية الجديدة للالتزام بالاتفاقيات الموقعة بما فيها السماح بإجراء الانتخابات بالقدس.