شؤون فلسطينية

الكيلة: اتفاق على إزالة العقبات أمام تنقل المرضى من غزة إلى الضفة

الكيلة: اتفاق على إزالة العقبات أمام تنقل المرضى من غزة إلى الضفة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، أن اجتماعاً وزارياً فنياً عُقد ظهر اليوم الأربعاء ضم طواقم من وزارة الصحة الفلسطينية ووزارة الصحة  الإسرائيلية بحضورها وحضور نظيرها الإسرائيلي، تناول عدداً من الملفات الصحية المهمة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي مساء اليوم الأربعاء، أن وزارة الصحة الإسرائيلية اعترفت بكافة أنواع المطاعيم المضادة لفيروس كورونا والتي تستوردها دولة فلسطين من الشركات المصنعة حول العالم، إضافة إلى اعترافها بشهادة التطعيم الفلسطينية، وشهادة الخلو من فيروس كورونا (PCR) المختومة من وزارة الصحة الفلسطينية، بحسب ما جاء على موقع الوزارة الالكتروني.

وتابعت وزيرة الصحة أنه تم الاتفاق كذلك على نقل المرضى من قطاع غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية من خلال "إسعاف إلى إسعاف" عبر معبر بيت حانون، دون نزول المرضى واضطرارهم للمشي أو الانتقال بواسطة عربة لمسافة 1000 متر تقريباً حتى الوصول للإسعاف المقابل، وأضافت أن هذا الاتفاق سيسهل كثيراً على المرضى من أهلنا في قطاع غزة، وسيحفظ كرامتهم ووضعهم الصحي.

وأوضحت د. الكيلة أن وزارة الصحة قدمت عدداً من الملاحظات والاعتراضات لوزارة الصحة الإسرائيلية، والتي أبدت استعدادها لدراستها مع جميع الملفات المقدمة لها، ومن بينها إدخال الإسعاف الفلسطيني إلى مستشفيات  القدس والداخل دون الوقوف على الحواجز .

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الاجتماع ناقش أهمية البدء في برنامج الصحة المدرسية بما في ذلك التطعيم المدرسي في القدس الشرقية من قبل وزارة الصحة الفلسطينية، حيث طلبت وزارة الصحة إزالة العقبات الإسرائيلية امام عمل الطواقم الطبية لتوفير خدمات الصحة المدرسية بما فيها المطاعيم لطلبة المدارس في القدس المحتلة.

وتابعت: ناقش الاجتماع كذلك الصعوبات التي تواجه القطاع  الصحي وخاصة فيما يسمى  بالمناطق  (C)، والاعتداء على الكوادر الطبية والاسعافية، وحجز سيارة المطاعيم المتوجهة إلى مسافر يطا، حيث أبدت وزارة الصحة الإسرائيلية استعدادها لدراسة هذه الملفات ومعالجتها مع الجهات المختصة.

وناقش الاجتماع كذلك، الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة ولا سيما ما يتعلق منها بفاتورة التحويلات الطبية. 

وقالت وزيرة الصحة: "إن الفاتورة المقتطعة تفوق بكثير حجم الخدمات التي تشتريها وزارة الصحة الفلسطينية من مستشفيات الداخل، وقد قدمنا أمثلة على تلك الاقتطاعات"، مؤكدة ضرورة وجود  شفافية بإجراءات التدقيق المالي  والطبي.

أخبار ذات صلة

إصابة 8 مواطنين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

إصابة 8 مواطنين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر غداً الخميس

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر غداً الخميس

رئيس بلدية غزة يوضح حقيقة نقل الأكشاك الموجودة على شاطئ بحر غزة

رئيس بلدية غزة يوضح حقيقة نقل الأكشاك الموجودة على شاطئ بحر غزة

الاحتلال يداهم منطقة المالح بالأغوار ويشن حملة تفتيش على خطوط المياه

الاحتلال يداهم منطقة المالح بالأغوار ويشن حملة تفتيش على خطوط المياه

نائبة في (كنيست): إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية

نائبة في (كنيست): إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية

بعد انقطاع لسنوات.. لقاء بين وزراء فلسطينيين وإسرائيليين في القدس المحتلة

بعد انقطاع لسنوات.. لقاء بين وزراء فلسطينيين وإسرائيليين في القدس المحتلة

تفاصيل اللقاء بين المالكي ومبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام بالشرق الأوسط

تفاصيل اللقاء بين المالكي ومبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام بالشرق الأوسط

على رأس وفد طبي.. وصول الحردان لقطاع غزة عبر معبر (ايرز)

على رأس وفد طبي.. وصول الحردان لقطاع غزة عبر معبر (ايرز)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يداهم منطقة المالح بالأغوار ويشن حملة تفتيش على خطوط المياه

الاحتلال يداهم منطقة المالح بالأغوار ويشن حملة تفتيش على خطوط المياه

بعد انقطاع لسنوات.. لقاء بين وزراء فلسطينيين وإسرائيليين في القدس المحتلة

بعد انقطاع لسنوات.. لقاء بين وزراء فلسطينيين وإسرائيليين في القدس المحتلة

(كنيست) يرفض مشروعا لتطبيق السيادة الإسرائيلية في مستوطنات الضفة

(كنيست) يرفض مشروعا لتطبيق السيادة الإسرائيلية في مستوطنات الضفة

امرأة يهودية تعتذر للطيبي بعد 30 عاما لهذا السبب

امرأة يهودية تعتذر للطيبي بعد 30 عاما لهذا السبب

استشهاد طفل متأثرا بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال شمال الخليل

استشهاد طفل متأثرا بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال شمال الخليل

الرجوب يبحث سبل تعزيز التعاون مع رئيس الاتحاد الروماني لكرة القدم

الرجوب يبحث سبل تعزيز التعاون مع رئيس الاتحاد الروماني لكرة القدم

هيئة الأسرى: استمرار مسلسل الاقتحامات والاعتداءات على الأسرى داخل السجون

هيئة الأسرى: استمرار مسلسل الاقتحامات والاعتداءات على الأسرى داخل السجون

مجلس &#34;المواصفات والمقاييس&#34; يعتمد 95 مواصفة فلسطينية جديدة ومحدثة

مجلس "المواصفات والمقاييس" يعتمد 95 مواصفة فلسطينية جديدة ومحدثة

منوعات

شاهد: أول ظهور لإلهام الفضالة وزوجها شهاب جوهر بعد زواجهما

شاهد: أول ظهور لإلهام الفضالة وزوجها شهاب جوهر بعد زواجهما

مروان خوري ينفي خبر زواجه.. ما القصة؟

مروان خوري ينفي خبر زواجه.. ما القصة؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة ياسمين عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة ياسمين عبدالعزيز؟

شاهد: محمد رمضان يثير الضجة ويستفز جمهوره بهذا الفيديو

شاهد: محمد رمضان يثير الضجة ويستفز جمهوره بهذا الفيديو

تطورات جديدة بقضية رانيا يوسف ونزار الفارس.. بالتفاصيل

تطورات جديدة بقضية رانيا يوسف ونزار الفارس.. بالتفاصيل

ما حقيقة هروب وفاء عامر بعد دهسها لشاب بسيارتها؟

ما حقيقة هروب وفاء عامر بعد دهسها لشاب بسيارتها؟

شاهد: شقيق ياسمين عبدالعزيز يهاجم الجمهور ويهددهم.. ما السبب؟

شاهد: شقيق ياسمين عبدالعزيز يهاجم الجمهور ويهددهم.. ما السبب؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

بعد مشاجراته أمام الملأ.. حمو بيكا يعلق &#34;كنت نايم في بيتنا&#34;

بعد مشاجراته أمام الملأ.. حمو بيكا يعلق "كنت نايم في بيتنا"

شاهد: قصي خولي يفجر مفاجأة ضخمة لجمهوره.. تعرف عليها

شاهد: قصي خولي يفجر مفاجأة ضخمة لجمهوره.. تعرف عليها

عربي

الصحة السعودية: انخفاض بإصابات (كورونا) وارتفاع طفيف بالوفيات

الصحة السعودية: انخفاض بإصابات (كورونا) وارتفاع طفيف بالوفيات

الجزائر تسجل حصيلة غير مسبوقة في وفيات وإصابات (كورونا) اليومية

الجزائر تسجل حصيلة غير مسبوقة في وفيات وإصابات (كورونا) اليومية

العراق يسجل أعلى حصيلة بإصابات (كورونا) اليومية

العراق يسجل أعلى حصيلة بإصابات (كورونا) اليومية

مصر: أحكام السجن المؤبد والمشدد لقيادات جماعة &#34;الإخوان&#34; في قضية التخابر مع حماس

مصر: أحكام السجن المؤبد والمشدد لقيادات جماعة "الإخوان" في قضية التخابر مع حماس