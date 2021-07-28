إصابة 8 مواطنين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

رام الله - دنيا الوطنأصيب ثمانية مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على جبل صبيح المهدد بالاستيلاء، في بلدة بيتا جنوب نابلس.وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن 8 مواطنين أصيبوا بالرصاص "المطاطي"، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات في بيتا، إضافة إلى إصابة شاب برضوض نتيجة الاعتداء عليه بالضرب من قبل جنود الاحتلال، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وتشهد بلدة بيتا مواجهات يومية ضمن فعاليات الاحتجاجية ضد إقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح.يذكر أن الشاب شادي عمر لطفي سليم (41 عاما) من بلدة بيتا، ارتقى شهيدا مساء أمس، برصاص قوات الاحتلال، أثناء تواجده قرب مفترق البلدة.