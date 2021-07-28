إصابة 8 مواطنين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا
أصيب ثمانية مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على جبل صبيح المهدد بالاستيلاء، في بلدة بيتا جنوب نابلس.
وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن 8 مواطنين أصيبوا بالرصاص "المطاطي"، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات في بيتا، إضافة إلى إصابة شاب برضوض نتيجة الاعتداء عليه بالضرب من قبل جنود الاحتلال، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
وتشهد بلدة بيتا مواجهات يومية ضمن فعاليات الاحتجاجية ضد إقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح.
يذكر أن الشاب شادي عمر لطفي سليم (41 عاما) من بلدة بيتا، ارتقى شهيدا مساء أمس، برصاص قوات الاحتلال، أثناء تواجده قرب مفترق البلدة.
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