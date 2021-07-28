شؤون فلسطينية

رئيس بلدية غزة يوضح حقيقة نقل الأكشاك الموجودة على شاطئ بحر غزة

رئيس بلدية غزة يوضح حقيقة نقل الأكشاك الموجودة على شاطئ بحر غزة
رام الله - دنيا الوطن
نفى يحيى السراج، رئيس بلدية غزة، إزالة الأكشاك الموجودة على شاطئ بحر غزة بشكل نهائي، مبيناً أن ما تم هو نقلها الى غرب الكورنيش لعشرة أمتار فقط، استجابة لنداءات المواطنين للتنزه بشكل أفضل، خاصة أن هذه الأكشاك عبارة عن حاجز تحجب رؤيتهم لمياه البحر.

وأوضح السراج، في تصريحات لوكالة (الرأي)، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم نقل ما يقارب 25 كشكاً خلال الأيام الماضية، بحيث تكون بمستوى منخفض عن الشارع قدر الإمكان، كي لا تحجب رؤية المواطنين لمياه البحر أثناء تنزههم، لافتًا إلى أن ذلك تم بالتنسيق المباشر مع جميع أصحاب الأكشاك على الشاطئ.

وأكد السراج أن جميع أصحاب الأكشاك أبدوا تعاوناً كبيراً في هذا السياق، وأبدوا موافقتهم على ذلك، لافتاً أن البلدية لم تقم بأي خطوة قبل الجلوس والرجوع والتنسيق مع أصحاب الأكشاك، وهي عبارة عن عملية تراعي بين مصالح المواطنين وأصحاب هذه الأكشاك، منوهًا إلى أن المكان الذي ستنقل إليه الأكشاك أجمل وتوفير مساحة أكبر للمصطافين، من التي كانت به.

وذكر أن البلدية لم تدخر جهداً في التخفيف عن أصحاب الأكشاك، ومراعاة ظروفهم خاصة في ظل الحصار وانعدام فرص العمل، موضحاً أنه تم إعفائهم من رسوم البلدية المستحقة عليهم بنسبة تقدر بأكثر من 50%.

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