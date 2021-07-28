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دولي

تركيا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بـ(كورونا) لأول مرة منذ مايو

تركيا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بـ(كورونا) لأول مرة منذ مايو
رام الله - دنيا الوطن
تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) المسبب لعدوى "كوفيد-19" في تركيا، اليوم الأربعاء، مستوى 20 ألف حالة لأول مرة منذ أوائل مايو.

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 22291، مقابل 19761 الثلاثاء،، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 5.66 مليون حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وبلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) في تركيا ذروته يوم 16 أبريل حينما تم تسجيل 63083 حالة، ليشهد بعد ذلك تراجعا ملحوظا حيث هبط إلى 4418 يوم 4 يوليو.

ولكن شهدت البلاد منذ ذلك الحين ارتفاعا جديدا لهذا المؤشر فيما تعتبر حصيلة الأربعاء أكبر مستوى للإصابات الجديدة بالفيروس في تركيا منذ 6 مايو، حينما بلغ هذا العدد 22388.

وذكرت وزارة الصحة التركية أنها رصدت 76 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 51 الثلاثاء، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا نقطة 51124 شخصا.

كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 4197 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس (كورونا) في البلاد إلى 5.438 مليون شخص.

وتعتبر تركيا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس (كورونا) والـ19 من حيث عدد الوفيات.

وخففت السلطات التركية القيود العامة المفروضة بسبب انتشار الفيروس بما في ذلك نظام حظر التجول وعودة نظام العمل الطبيعي في المؤسسات العامة اعتبارا من 1 يوليو.

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