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دولي

الصحة البريطانية تسجل أول زيادة في مؤشر الإصابات الجديدة بـ(كورونا) منذ أسبوع

الصحة البريطانية تسجل أول زيادة في مؤشر الإصابات الجديدة بـ(كورونا) منذ أسبوع
رام الله - دنيا الوطن
سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، 27734 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المسبب لعدوى "كوفيد-19"، في أول ارتفاع لهذا المؤشر منذ أسبوع، كما تم رصد 91 وفاة.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس (كورونا) في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 27734، مقارنة مع 24950 الاثنين و23511 الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 5.771 مليون إصابة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 91 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 14 الاثنين و131 الثلاثاء، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 129430 شخصا.

وتحتل بريطانيا المركز الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد والـ7 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وشهدت البلاد خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشر الإصابات اليومية على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس (كورونا) في الهند.

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