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شؤون فلسطينية

نائبة في (كنيست): إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية

نائبة في (كنيست): إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قالت غابي لاسكي، النائبة في (كنيست) الإسرائيلي: "إن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية"، مشددة على ضرورة احترام قرار شركة "بن آند جيريز" بمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية.

وأضافت لاسكي وهي من حزب "ميرتس" اليساري، لدى سؤالها من قبل قناة (كان) الرسمية عن رأيها في العاصفة التي أثارها قرار شركة المثلجات الأمريكية بوقف بيع منتجاتها في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية بما في ذلك في القدس الشرقية: "لا يمكن اعتبار الأمر بأنه إرهاب اقتصادي".

وتابعت: "إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وإذا كانت هناك شركات لا تريد بيع أشياء هناك، فهذا قرار يجب احترامه".

والأسبوع الماضي، أعلنت شركة المثلجات العالمية "بن آند جيريز" ومقرها في مدينة ساوث برلنغتون الأمريكية وقف بيع منتجاتها في المستوطنات الإسرائيلية كون ذلك يتعارض مع قيمها، وهو القرار الذي اعتبره الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ "نوعا جديدا من الإرهاب".

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