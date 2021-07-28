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الصحة السعودية: انخفاض بإصابات (كورونا) وارتفاع طفيف بالوفيات

الصحة السعودية: انخفاض بإصابات (كورونا) وارتفاع طفيف بالوفيات
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1334إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصبح بذلك إجمالي الإصابات في البلاد منذ تفشي الجائحة 522108 إصابات.

وفي تقريرها، أشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 1079 حالة تعاف جديدة، وبذلك ارتفع إجمالي عد الأشخاص المتعافين من هذا الفيروس في المملكة إلى 502528 شخصا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأفاد تقرير الصحة السعودية بتسجيل  11 وفيات جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 8200 حالة وفاة بالمملكة، في حين أن عدد الحالات النشطة بلغ 11380، والحالات الحرجة 1409 حالات.

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