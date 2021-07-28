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شؤون فلسطينية

بعد انقطاع لسنوات.. لقاء بين وزراء فلسطينيين وإسرائيليين في القدس المحتلة

بعد انقطاع لسنوات.. لقاء بين وزراء فلسطينيين وإسرائيليين في القدس المحتلة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن وزيري الصحة والبيئة في الحكومة الإسرائيلية، التقيا مع وزراء من الحكومة الفلسطينية، بعد انقطاع شبه كامل لعدة سنوات بين الجانبين.

وقال موقع (والا) الإسرائيلي، إن وزير الصحة  نيتسان هوروفيتش ووزيرة البيئة تمار زاندبرغ، التقيا نظرائهم الفلسطينيين، بمبادرة من وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، عيساوي فريج، الذي "يحاول تشجيع الوزراء على تجديد العلاقات مع الوزراء الفلسطينيين في القضايا الاقتصادية والمدنية". 

من جانبه، أكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، أن اللقاءات جرت بعلم رئيس الحكومة نفتالي بينيت وبالتنسيق معه.

تأتي الاجتماعات وسط عدد متزايد من الاتصالات رفيعة المستوى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بعد أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الشهر الماضي.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن الرئيس محمود عباس، أجرى أربع مكالمات هاتفية مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، منهم محادثتان مع الرئيس يتسحاق هرتسوغ ومحادثات أخرى مع وزير الدفاع بني غانتس ووزير الأمن الداخلي عومر بارليف.

يذكر انّ آخر محادثة جرت في في السابق بين وزير في الحكومة الاسرائيليّة والرئيس الفلسطيني كانت في تموز/ يوليو من عام 2017، عندما تحدث رئيس المعارضة الحالي بينيامين نتنياهو مع الرئيس عباس عبر الهاتف حول أحداث المسجد الاقصى.

وتسعى الحكومة الإسرائيلية الجديدة، لاتخاذ عدة إجراءات لتحسين العلاقات مع السلطة الفلسطينية، كان من بينها صفقة اللقاحات والتي ألغيت بعد معارضة فلسطينية، فيما أعلن مؤخراً منسق حكومة الاحتلال عن إصدار 15 ألف تصريح جديد للعمال الفلسطينيين في إسرائيل.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، والذي لم يجري محادثات مع الرئيس عباس حتى الآن، للإدارة الأمريكية أنه يدعم تعزيز التعاون الاقتصادي والمدني مع السلطة الفلسطينية، بحسب إعلام الاحتلال.

وعلى الرغم من التغيير في الأجواء بين إسرائيل والسلطة، إلا أن هناك تحد، فمن المتوقع أن تجمد إسرائيل 100 مليون شيكل من أموال المقاصة، فيما أرسل مسؤولين كبار في السلطة رسائل للاحتلال أن مثل هذه الخطوات "قد تضر السلطة بشدة"، وفقاً لما نقل موقع (والا).

وكان، حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، قال في حديث لموقع (ذا ميديا لاين)، الأسبوع الماضي، إن هناك اتفاقاً على البدء بتدابير لبناء الثقة بين السلطة وإسرائيل، برعاية أمريكية.

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