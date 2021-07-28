اتحاد للصناعات الورقية: تلقينا وعوداً جديدة من "المالية" بدفع 19 مليون شيكل





وأشار إلى أن هذا المبلغ فوق قدرة المطابع على تحمله، كونها تعيش أزمة مالية جراء هذه الديون واضطرت أن تستغني عن عدد كبير من العاملين فيها، إضافة الى الأعباء المترتبة على التسهيلات البنكية والكفالات والفوائد البنكية المترتب عليها خاصة أن التأخير في دفع الفوائد سيجعلها مركبة، الأمر الذي سيؤدي إلى تآكل أرباح المطابع وتضخم الأعباء المالية عليها.



وأوضح صبيح: "تلقينا وعوداً جديدة من وزارة المالية بدفع 19 مليون ونصف مليون شيكل قبل نهاية هذا الأسبوع، مع تقديرنا وعلمنا بظروف السلطة المالية الصعبة، لكن نحن لدينا التزامات يجب أن نفي بها".



ونوه صبيح إلى أن وزارة المالية تقول أن المستحقات المالية المترتبة تبلغ 63 مليون شيكل حسب ما هو موجود بالنظام، لكن حسب ما هو لدينا فان المبلغ يناهز 80 مليون شيكل، لافتا الى ان الفرق في المبلغ يعود إلى مطابع القدس التي لا تستطيع أن تزود المالية بفواتير، علما ان مطابع المقاصة تقوم بدفع "المقاصة" على الرغم من عدم استلام مستحقاتها.



وطالب صبيح الحكومة بدفع المبلغ المستحق عليها للمطابع كاملاً لأنه يغطي الاحتياجات الحالية للمطابع مشيراً أن وزارة المالية لم تلتزم بالاتفاق الذي أبرم قبل عيد الأضحى.



وأشار إلى أنه "في حال التزمت الحكومة بوعودها المالية، فإن باستطاعة المطابع العمل ليل نهار لتعويض الوقت، وطباعة الكتب المدرسية وتسليمها في الموعد المحدد".وكشف صبيح في تصريح لـ "دنيا الوطن"، عن عدم قدرة المطابع الفلسطينية على طباعة الكتب المدرسية نتيجة الديون المترتبة على الحكومة الفلسطينية قائلاً" لسنا مضربين لكننا غير قادرين فعلاً على طباعتها، فالمطابع غير قادرة على الإيفاء بتسليم الكتب المدرسية في موعدها المحدد، جرّاء عدم صرف مستحقاتها من قبل الحكومة، الأمر الذي قد يتسبب في إطلاق العام الدراسي الجديد 2021- 2022.وذكر صبيح، أن المطابع عانت على مدار الحكومات المتعاقبة بسبب عدم إيفائها بمستحقاتها المالية للمطابع، والأزمة تفاقمت هذا العام حيث وصل المبلغ المطلوب من الحكومة 80 مليون شيكل عن آخر 3 سنوات ومع هذا العام ستصل الى 120 مليون شيكل".