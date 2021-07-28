الاشغال بغزة: قرار إزالة أو ترميم برج الجوهرة قيد الدراسة وسيُتخذ بداية الأسبوع المقبل

رام الله - دنيا الوطنأكد ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، أن قرار إزالة أو ترميم برج الجوهرة وسط مدينة غزة، لا يزال قيد الدراسة.وأشار سرحان في تصريحات لوكالة (الرأي) المحلية، بأن القرار سيتم اتخاذه بشكل نهائي بداية الأسبوع المقبل.يشار إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد استهدفت برج الجوهرة وسط مدينة غزة، خلال الجولة العسكرية الأخيرة على القطاع، مما أسفر عن اضرار مادية كبيرة أصابت البرج.ويضم برج الجوهرة، العديد من الشركات الإعلامية والمكاتب الصحفية.