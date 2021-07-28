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دولي

(كورونا) بالعالم: ارتفاع معدل الوفيات خلال أسبوع بأكثر من 20٪

(كورونا) بالعالم: ارتفاع معدل الوفيات خلال أسبوع بأكثر من 20٪
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت منظمة الصحة العالمية أن معدل الإصابات بفيروس (كورونا) في العالم ارتفع بنسبة 8٪ خلال الأسبوع الماضي،  ومعدل الوفيات بنسبة 21٪.

وأفيد بتسجيل أكثر من 3.8 مليون إصابة وأكثر من 69 ألف حالة وفاة في الأسبوع الماضي، مع زيادة قوية بشكل خاص في الوفيات المسجلة في بلدان جنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتقول النشرة الوبائية الأسبوعية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية: "تجاوز العدد الإجمالي للإصابات الجديدة في الأسبوع الماضي (من 19 إلى 25 يوليو) 3.8 مليون، بزيادة قدرها 8٪ عن الأسبوع السابق. وتم في المتوسط الإبلاغ عن حوالي 540 ألف حالة إصابة يوميا، بينما كانت في الأسبوع السابق 490 ألف حالة يوميا".

وارتفع "في الوقت نفسه" عدد الوفيات بشكل حاد حيث "توفى أكثر من 69 ألف شخص، أي 21 ٪ أكثر من الأسبوع السابق عندما تم تسجيل أكثر من 56 ألف حالة وفاة".

وجرى في الفترة من 19 إلى 25 يوليو تسجيل 3.807.939 إصابة في العالم، وسُجلت كذلك 69132 حالة وفاة. وحتى يوم 25 يوليو، بلغ إجمالي عدد الإصابات في العالم 193.657.729، فيما سُجلت 4.154.660 حالة وفاة بين المرضى.

وانخفض معدل الإصابات خلال الأسبوع في إفريقيا بنسبة 9٪، وفي جنوب شرق آسيا بنسبة 7٪، وبشرق البحر الأبيض المتوسط ​​بنسبة 4٪، فيما رصد ارتفاعها في الأمريكيتين بنسبة 30٪، وبمنطقة غرب المحيط الهادئ بنسبة 25٪، وفي أوروبا بنسبة 3٪.

وارتفعت معدلات الوفيات بقوة خاصة في جنوب شرق آسيا، بنسبة 30٪، والأمريكيتين بنسبة 29٪، كما لوحظ انخفاض في عدد الوفيات في أوروبا بنسبة 1٪.

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