الرجوب يبحث سبل تعزيز التعاون مع رئيس الاتحاد الروماني لكرة القدم

رام الله - دنيا الوطنبحث الفريق جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مع نظيره الروماني، رزفان بورليانو، اليوم الأربعاء، آليات تعزيز التعاون بين الاتحادين على صعيد الاستفادة من الخبرة الرومانية الكبيرة في تطوير الكرة الفلسطينية والنهوض بها.وجاء لقاء الرجوب وبورليانو على هامش دورة الألعاب الأولمبية 2020 في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث بحثا كافة أشكال تعزيز التعاون بين الاتحادين على صعيد تبادل الزيارات للوفود والفرق الرياضية المختلفة، الى جانب الاستفادة من الخبراء الرومانيين على صعيد اقامة الدورات التدريبية، في كافة المجالات الفنية، وتبادل المعسكرات التدريبية للمنتخبات والفرق الفلسطينية والرومانية.كما استعرض الرجوب الحالة الرياضية في فلسطين، وأبرز التحديات التي تواجهها الرياضة وبشكل خاص ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لعرقلة تطور الرياضة في فلسطين، وانتهاكاته المتواصلة بحق الرياضة واستهدافه المتواصل للرياضيين والمنشآت الرياضية.من جانبه أبدى بورليانو استعداد الاتحاد الروماني للتعاون مع الاتحاد الفلسطيني في كافة المجالات بالشكل الذي يساعد في دفع عجلة تطور الكرة الفلسطينية.