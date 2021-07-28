هيئة الأسرى: استمرار مسلسل الاقتحامات والاعتداءات على الأسرى داخل السجون

رام الله - دنيا الوطنإستنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، إستمرار مسلسل الإقتحامات والإعتداءات على الأسرى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، والتي تستهدف إستقرار الحياة اليومية لهم والنيل من صمودهم وعزيمتهم.وأوضحت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن الهجمة المستمرة على أسرانا منذ عدة سنوات والتي تزايدت بشكل ملحوظ في الشهور الماضية وكان آخرها ما جرى أمس في سجن عسقلان من اقتحام وتخريب من قبل وحدات القمع الخاصة (اليمام، ودرور، ومتسادا)، لقسم (3) حيث تم الإعتداء على الأسرى وضربهم وتفتيشهم تفتيشاً عارياً ونقلهم الى قسم آخر.وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية، والإنسانية التحرك الفوري لوضع حد لهذه الجرائم المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينين، والخروج من هذا الصمت الذي يشجع إسرائيل على الإستمرار في حقدها وإنتقامها من الأسرى.