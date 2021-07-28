"الشعبيّة" تؤكّد على إطلاق المقاومة الشعبية الشاملة للتصدي لجرائم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطننعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين شهيد الوطن شادي عمر سليم الذي ارتقى برصاص الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس ليلة أمس.وأكدت الجبهة أنّ ما جرى مع الشهيد سليم وما يجري في بلدة بيتا والأراضي الفلسطينية إجمالاً جرائم تطهير عرقي منظّمة يسعى الاحتلال من خلالها لتفريغ الأرض من أصحابها.وأشادت الجبهة بصمود جماهير شعبنا في بلدة بيتا الذين ضربوا أروع الأمثلة في البطولة والصمود وأجادوا معادلة المقاومة الشعبيّة في مواجهة جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين المدججين بالأسلحة ليؤكدوا مجددًا أن الصمود على الأرض مهما غلا ثمنه سيظل خيار الشعب الفلسطيني وقراره حتى تحرير كامل ترابه المُحتل.وختمت الجبهة بيانها داعيةً جماهير شعبنا في الضفة والداخل المحتل للاحتشاد والالتحام مع أبناء بلدة بيتا وتصعيد أعمال المقاومة الشعبية فيها وتوسيع رقعة المقاومة الشعبية في كل نقاط التماس على طريق إطلاق انتفاضة شعبية شاملة تنخرط فيها الجماهير جنبًا إلى جنب مع فصائل المقاومة وتتصاعد نارها حتى كنس الغزاة عن كامل التراب الوطني.