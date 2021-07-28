شؤون فلسطينية

الهباش يستقبل سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين

الهباش يستقبل سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية في مكتبه  السفير محمد أبو وندي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين.

وبحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية وعلى رأسها قضية القدس والمسجد الأقصى الأقصى المبارك في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية بحق الحرم القدسي الشريف من اقتحامات وإغلاق ومنع حرية
الوصول إليه ، بالإضافة إلى تبعات المشروع التهويدي الذي تنوي حكومة الاحتلال تنفيذه في شارع الناصر صلاح الدين بالقدس المحتلة والذي يعتبر من أهم المعالم التراثية والحضارية الإسلامية الشاهدة على عروبة وإسلامية المدينة .

وأشاد الهباش بالدور الهام الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال الرعاية الهاشمية للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس عاصمة دولة فلسطين، وأكد على أهمية التنسيق عالي المستوى مع المملكة الأردنية الهاشمية بين الرئيس محمود عباس وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني لإنقاذ الإرث الإنساني والتاريخي في القدس والذي تحاول دولة الاحتلال تغييره وتشويهه وتدميره لتنفيذ مخططات تهويد المدينة وفرض واقع مزيف وكاذب عليها .

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