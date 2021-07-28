الشيخ يلتقي المبعوث الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط

استقبل صباح اليوم الأربعاء عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، في مكتبه بمدينة رام الله المبعوث الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط السيد سفين كوبمانز والوفد المرافق له .





وجرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات السياسية حول القضية الفلسطينية والمنطقة ، وضرورة بلورة أوروبا مبادرة لإعادة إحياء العملية السياسية لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية حسب الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

رام الله - دنيا الوطن