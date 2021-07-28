مصر: أحكام السجن المؤبد والمشدد لقيادات جماعة "الإخوان" في قضية التخابر مع حماس

رام الله - دنيا الوطنأيدت محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، أحكام السجن المؤبد والمشدد لقيادات جماعة "الإخوان المسلمين" في قضية التخابر مع حركة حماس.وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، قضت في 11 أيلول/سبتمبر 2019، بالسجن المؤبد لـ11 متهما في إعادة محاكمة المتهمين في القضية، وهم: المرشد العام، محمد بديع عبد المجيد، ومحمد خيرت الشاطر، وسعد توفيق الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد عصمت الحسيني، وحازم فاروق عبد الخالق، ومحي حامد السيد، وخالد سعد حسنين، وخليل أسامة العقيد، وأحمد عبد العاطي.وتضمن حكم الجنايات معاقبة كل من عصام الحداد، وأيمن علي سيد، وأحمد محمد الحكيم بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة كل من محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة بالسجن 7 سنوات، وبراءة 7 متهمين هم: صفوت حجازي، وحسن خيرت الشاطر، وعيد محمد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل الدراوي، وكمال السيد محمد، وسامي أمين حسين السيد، وجهاد عصام الحداد.يذكر أن هذه القضية هي التي شهدت في إحدى جلساتها في 17 حزيران/يونيو 2019، وفاة محمد مرسي، عقب استماع المحكمة لمرافعة الدفاع عنه وكلمة له، ليسقط مغشيا عليه بعد رفع المحكمة الجلسة للمداولة.