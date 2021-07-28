شؤون فلسطينية

مركز حقوقي يكشف تفاصيل حادثة مقتل مواطن وأعمال العنف في الخليل أمس

مركز حقوقي يكشف تفاصيل حادثة مقتل مواطن وأعمال العنف في الخليل أمس
جانب من أعمال العنف في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، جريمة مقتل مواطن مساء يوم أمس، جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلح في مدينة الخليل، على خلفية ثار عائلي، وما رافقها من اعتداءات وإحراق محال تجارية، وتبادل إطلاق نار استمر حتى ساعة متأخرة من الليل، أدى إلى تضرر محلات تجارية.  

ويعبر المركز في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن قلقه البالغ حيال الحادث، مؤكداً على ضرورة فتح تحقيق جدي فيه، وإعلان نتائجه على الملأ، واتخاذ المقتضى القانوني. 

واستناداً للمعلومات التي توفرت للمركز، في حوالي الساعة 1:00 مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 27 يوليو 2021، أطلق مسلح النار تجاه مركبة نقل ركاب عمومي من نوع سكودا، كان يقودها المواطن باسل فخري سليم الجعبري، (40 عاماً)، من سكان حي ضاحية الرامة بمدينة الخليل، أثناء تواجده في منطقة مفرق المدارس، وسط مدينة الخليل.  

وأدى إطلاق النار إلى إصابة الجعبري بعدة أعيرة نارية في مختلف أنحاء جسده، مما أدى إلى انحراف المركبة وارتطامها بجدار احدى المحال التجارية.  

وأعلن الطاقم الطبي الذي وصل للمكان عن وفاة الجعبري. 

ووصلت قوات من الشرطة الفلسطينية الى المكان، وجرى نقل الجثة بواسطة سيارة اسعاف الى المستشفى الأهلي في مدينة الخليل. وبعد أقل من نصف ساعة، تبنت إحدى العائلات في المدينة مسؤوليتها عن إطلاق النار بدعوى أنه (القتيل) قام بقتل أحد افراد عائلتهم في العام 2006، وقد غادر البلاد في وقتها، وعاد قبل عدة أشهر.  

وفي أعقاب ذلك، هاجم مواطنون العديد من المحال التجارية تابعة للعائلة التي أعلنت مسؤوليتها عن جريمة القتل، وأشعلوا فيها النيران، كما أحرقوا مصنعاً للبوظة ومعارض مفروشات. 

كما سمعت أصوات إطلاق نار كثيف في عدة مناطق في المدينة، استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل، تضررت على إثره عدة منازل سكنية ومحال تجارية.  

وقد انتشرت قوات كبيرة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في المدينة للسيطرة على الأوضاع، فيما أصدر محافظ الخليل، جبرين البكري، قراراً بإغلاق المدينة، ومنع الحركة بشكل كامل من الساعة 10:00 مساءً، من يوم أمس حتى إشعار آخر.  

وأعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ازريقات، أن النيابة العامة باشرت بإجراءات التحقيق، وإجراءات البحث والتحري، وأمرت بالتحفظ على الجثمان، واحالته لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة. 

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يعرب عن قلقه تجاه استمرار حوادث فوضى السلاح، ويستنكر استخدام السلاح في الشجارات العائلية والشخصية، التي تشكل مصدر تهديد للحق في الحياة وسيادة القانون والسلم المجتمعي الفلسطيني فإنه يطالب السلطات باتخاذ خطوات جدية لوقف حالة فوضى السلاح في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك ضبط سلاح العائلات، والعمل الفوري على فرض سيادة القانون، حفاظاً على السلم الأهلي والمجتمعي، في ضوء تزايد حالات القتل في الآونة الأخيرة. 

أخبار ذات صلة

(كنيست) يرفض مشروعا لتطبيق السيادة الإسرائيلية في مستوطنات الضفة

(كنيست) يرفض مشروعا لتطبيق السيادة الإسرائيلية في مستوطنات الضفة

امرأة يهودية تعتذر للطيبي بعد 30 عاما لهذا السبب

امرأة يهودية تعتذر للطيبي بعد 30 عاما لهذا السبب

إصابة طفل بجروح خطيرة جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه شمال الخليل

إصابة طفل بجروح خطيرة جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه شمال الخليل

الرجوب يبحث سبل تعزيز التعاون مع رئيس الاتحاد الروماني لكرة القدم

الرجوب يبحث سبل تعزيز التعاون مع رئيس الاتحاد الروماني لكرة القدم

هيئة الأسرى: استمرار مسلسل الاقتحامات والاعتداءات على الأسرى داخل السجون

هيئة الأسرى: استمرار مسلسل الاقتحامات والاعتداءات على الأسرى داخل السجون

مجلس &#34;المواصفات والمقاييس&#34; يعتمد 95 مواصفة فلسطينية جديدة ومحدثة

مجلس "المواصفات والمقاييس" يعتمد 95 مواصفة فلسطينية جديدة ومحدثة

&#34;الشعبيّة&#34; تؤكّد على إطلاق المقاومة الشعبية الشاملة للتصدي لجرائم الاحتلال

"الشعبيّة" تؤكّد على إطلاق المقاومة الشعبية الشاملة للتصدي لجرائم الاحتلال

الهباش يستقبل سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين

الهباش يستقبل سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابة طفل بجروح خطيرة جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه شمال الخليل

إصابة طفل بجروح خطيرة جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه شمال الخليل

الرجوب يبحث سبل تعزيز التعاون مع رئيس الاتحاد الروماني لكرة القدم

الرجوب يبحث سبل تعزيز التعاون مع رئيس الاتحاد الروماني لكرة القدم

هيئة الأسرى: استمرار مسلسل الاقتحامات والاعتداءات على الأسرى داخل السجون

هيئة الأسرى: استمرار مسلسل الاقتحامات والاعتداءات على الأسرى داخل السجون

مجلس &#34;المواصفات والمقاييس&#34; يعتمد 95 مواصفة فلسطينية جديدة ومحدثة

مجلس "المواصفات والمقاييس" يعتمد 95 مواصفة فلسطينية جديدة ومحدثة

&#34;الشعبيّة&#34; تؤكّد على إطلاق المقاومة الشعبية الشاملة للتصدي لجرائم الاحتلال

"الشعبيّة" تؤكّد على إطلاق المقاومة الشعبية الشاملة للتصدي لجرائم الاحتلال

الهباش يستقبل سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين

الهباش يستقبل سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين

الشيخ يلتقي المبعوث الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط

الشيخ يلتقي المبعوث الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط

اللجنة التوجيهية لمشاريع التدريب المهني والتقني الممولة من حكومة كندا تبحث عددا من المشاريع

اللجنة التوجيهية لمشاريع التدريب المهني والتقني الممولة من حكومة كندا تبحث عددا من المشاريع

منوعات

شاهد: أول ظهور لإلهام الفضالة وزوجها شهاب جوهر بعد زواجهما

شاهد: أول ظهور لإلهام الفضالة وزوجها شهاب جوهر بعد زواجهما

مروان خوري ينفي خبر زواجه.. ما القصة؟

مروان خوري ينفي خبر زواجه.. ما القصة؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة ياسمين عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة ياسمين عبدالعزيز؟

شاهد: محمد رمضان يثير الضجة ويستفز جمهوره بهذا الفيديو

شاهد: محمد رمضان يثير الضجة ويستفز جمهوره بهذا الفيديو

تطورات جديدة بقضية رانيا يوسف ونزار الفارس.. بالتفاصيل

تطورات جديدة بقضية رانيا يوسف ونزار الفارس.. بالتفاصيل

ما حقيقة هروب وفاء عامر بعد دهسها لشاب بسيارتها؟

ما حقيقة هروب وفاء عامر بعد دهسها لشاب بسيارتها؟

شاهد: شقيق ياسمين عبدالعزيز يهاجم الجمهور ويهددهم.. ما السبب؟

شاهد: شقيق ياسمين عبدالعزيز يهاجم الجمهور ويهددهم.. ما السبب؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

بعد مشاجراته أمام الملأ.. حمو بيكا يعلق &#34;كنت نايم في بيتنا&#34;

بعد مشاجراته أمام الملأ.. حمو بيكا يعلق "كنت نايم في بيتنا"

شاهد: قصي خولي يفجر مفاجأة ضخمة لجمهوره.. تعرف عليها

شاهد: قصي خولي يفجر مفاجأة ضخمة لجمهوره.. تعرف عليها

عربي

مصر تنقب عن &#34;الذهب&#34; في الصحراء الشرقية

مصر تنقب عن "الذهب" في الصحراء الشرقية

الرئيس التونسي يتسلم رسالة من نظيره الجزائري

الرئيس التونسي يتسلم رسالة من نظيره الجزائري

شاهد: تداول فيديو قديم لـ &#34;قيس سعيد&#34; يتحدث عن حمار يأكل الدستور

شاهد: تداول فيديو قديم لـ "قيس سعيد" يتحدث عن حمار يأكل الدستور

لبنان ثالث أكثر الدول تلقيا للمساعدات

لبنان ثالث أكثر الدول تلقيا للمساعدات