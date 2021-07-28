طالع: "المرور" بغزة تصدر تنويهاً بشأن إغلاق عدد من الشوارع والمناطق بالقطاع



كما كشفت عن وجود أعمال إزالة لعمارة هنية في تل الإسلام مقابل مخبز اليازجي وإغلاق جزئي للاتجاه الشرقي من الفجر حتى الساعة 11:00ص لمدة 7 أيام ابتداءً من اليوم الاثنين 26/07/2021.



وقالت إن هناك أعمال هدم وإزالة وإغلاق كلي للاتجاه الغربي لعمارتين طرف دوار أبويوسف القوقا في الشاطئ الشمالي "عمارة البطنيجي وعمارة البدرساوي" والإغلاق لمدة 10 أيام يبدأ من اليوم الاربعاء الموافق 28/07/2021 حتى تاريخ 08/08/2021 والأعمال من إثر العدوان الأخير على غزة.



ونوهت لوجود أعمال هدم وإزالة سور لمبنى سكني في محيط منطقة صافي في محافظة شمال غزة.





رام الله - دنيا الوطنأصدرت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، اليوم الأربعاء، تنويهاً بشأن إغلاق عدد من الشوارع بالقطاعوقالت "المرور" إن على السائق الانتباه أثناء السير لوجود الأعمال على الطريق ويرجى استخدام طرق بديلة لمنع الإزدحامات المرورية.وقالت إنه تم البدء بأعمال إزالة مبنى وزارة التنمية في شارع الثورة، إغلاق جزئي لمدة "5" أيام، فيما يوجد وجود أعمال إزالة ركام برج الداعور في شارع الوحدة وإغلاق كلي للاتجاه الجنوبي من مفترق بالميرا حتى مفترق اتحاد الكنائس ثم جنوبًا حتى مسجد الكنز لمدة شهر من تاريخ 25/07/2021.