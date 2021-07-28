غزة: الشرطة تحذر من إطلاق النار تزامناً مع إعلان نتائج الثانوية العامة





جاء هذا التحذير وفق تصريح للناطق باسم الشرطة، العقيد أيمن البطنيجي، في وقت تم فيه اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات لمنع إطلاق النار خارج إطار القانون، وتوجيه المباحث العامة لتكثيف انتشارها في جميع المحافظات لمتابعة تنفيذ ذلك.





وأكدت الشرطة أنها ستتخذ إجراءات قانونية مُشددة بحق المخالفين، داعية المواطنين إلى الحفاظ على حالة السكينة العامة، والتعبير عن الفرح بالوسائل الآمنة والمشروعة بعيداً عن تعريض حياة المواطنين للخطر، مُتمنية لطلبتنا الأعزاء النجاح والتوفيق.



تصريح صحفي:حذرت الشرطة، بغزة، اليوم الأربعاء، من إطلاق النار تزامناً مع إعلان نتائج الثانوية العامة المقرر خلال الأيام القادمة.