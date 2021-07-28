بلدية غزة: نخشى من حدوث كارثة صحية وبيئية وإصلاح الطرق مؤقت

خاص دنيا الوطن- رغد داودحذر يحيى السراج رئيس بلدية غزة، من حدوث كارثة صحية وبيئية بمدينة غزة في فصل الشتاء، وذلك لمخاوف من غرق أماكن متعددة تأثرت بالعدوان الأخير والمحال التجارية والمنازل بالمناطق المنخفضة، بالإضافة لمخاطر اختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي والمياه المستخدمة في المنازل، بفعل سقوط الأمطار والمنخفضات جوية وعدم صيانة خطوط تصريف الأمطار بشكل كامل.وقال السراج لـ "دنيا الوطن" "إن إصلاح الطرق مؤقت وقد يصمد من شهر لشهرين، إلى حين إتمام عملية الإعمار الحقيقية، والذي جاء بمبادرة من الحكومة بغزة لتسهيل حياة الناس، وهو عبارة عن طبقات من (البيسكورس) - هي الطبقة التي تأتي تحت الطبقة السطحية وتتكون من مواد حصوية - بالإضافة لطبقة رمال وبلاط الشوارع المؤقت"، مؤكداً على أن الخطوات السابق ذكرها لا تلبي الغرض المطلوب وذلك نتيجة عدم صيانة البنية التحتية بشكلٍ شامل.وأضاف السراج "أن جميع بلديات قطاع غزة تعاني من عدم إدخال المواد الأساسية، وبشكلٍ خاص اللازمة لإعمار البنية التحتية، حيث أن البلديات لديها 13 مشروعاً تطويراً متوقفاً عن العمل، الأمر الذي يسبب إزعاجاً للمواطنين والمؤسسات المحيطة بها، مشيراً إلى أنه يوجد 16مشروعاً لم يُبدأ العمل بها بسبب عدم توافر المواد اللازمة للبنية التحتية".وأوضح أن توقف مشاريع ترميم الطرق المقصوفة، يؤثر على حياة المواطنين ويسبب تلوث بيئي بانتشار الغبار في المكان ويؤثر على حركة السير والمركبات مؤدياً لحدوث ازدحام مروري في الطرق والمناطق التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.