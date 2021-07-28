إعلام الاحتلال: صواريخ غزة تسببت بصعوبة في التنفس وحرقان في العينين للعديد من المستوطنين

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الصواريخ التي أُطلقت من غزة ، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، استهدفت بنى تحتية في مدينة عسقلان.وقالت قناة (كان)، وتحت بند "سمح بالنشر" إن "صواريخ غزة خلال العملية العسكرية الأخيرة، استهدفت مرافق وبنية تحتية خدماتية في مدينة عسقلان".وزعمت أن تلك الصواريخ "تسببت بصعوبة في التنفس وتهيج في الحلق وحرقان في العينين للعديد من المستوطنين".وأشارت القناة في تقريرها إلى "الصاروخ الذي ضرب خزان الوقود في عسقلان، وتم الإعلان عن الأمر في حينه".