تفاصيل لقاء إسماعيل هنية مع وزير خارجية قطر

رام الله - دنيا الوطنالتقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ظهر اليوم الأربعاء في الدوحة وزير الخارجية القطري الدكتور محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء، حيث بحثا تطورات القضية الفلسطينية وخاصة بعد معركة سيف القدس، والإجراءات التي تبذلها قطر فيما يخص الإعمار في غزة والمنحة القطرية، حيث أكد معاليه أنها تسير بخطى حثيثة للشروع في تنفيذها.وقد شارك في اللقاء د. خليل الحية نائب رئيس الحركة في قطاع غزة، طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس الحركة.وقد أشاد رئيس الحركة بمواقف الأمير تميم بن حمد آل ثاني والدبلوماسية القطرية والجهود المتواصلة في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة.كما جرى خلال اللقاء استعراض سبل ترتيب البيت الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية.