شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء إسماعيل هنية مع وزير خارجية قطر

تفاصيل لقاء إسماعيل هنية مع وزير خارجية قطر
رام الله - دنيا الوطن
التقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ظهر اليوم الأربعاء في الدوحة وزير الخارجية القطري الدكتور محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء، حيث بحثا تطورات القضية الفلسطينية وخاصة بعد معركة سيف القدس، والإجراءات التي تبذلها قطر  فيما يخص الإعمار في غزة والمنحة القطرية، حيث أكد معاليه أنها تسير بخطى حثيثة للشروع في تنفيذها.

وقد شارك في اللقاء د. خليل الحية نائب رئيس الحركة في قطاع غزة، طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس الحركة.

وقد أشاد رئيس الحركة بمواقف الأمير تميم بن حمد آل ثاني والدبلوماسية القطرية والجهود المتواصلة في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة.

كما جرى خلال اللقاء استعراض سبل ترتيب البيت الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية.

أخبار ذات صلة

مركز حقوقي يكشف تفاصيل حادثة مقتل مواطن وأعمال العنف في الخليل أمس

مركز حقوقي يكشف تفاصيل حادثة مقتل مواطن وأعمال العنف في الخليل أمس

طالع: &#34;المرور&#34; بغزة تصدر تنويهاً بشأن إغلاق عدد من الشوارع والمناطق بالقطاع

طالع: "المرور" بغزة تصدر تنويهاً بشأن إغلاق عدد من الشوارع والمناطق بالقطاع

غزة: الشرطة تحذر من إطلاق النار تزامناً مع إعلان نتائج الثانوية العامة

غزة: الشرطة تحذر من إطلاق النار تزامناً مع إعلان نتائج الثانوية العامة

بلدية غزة: نخشى من حدوث كارثة صحية وبيئية وإصلاح الطرق مؤقت

بلدية غزة: نخشى من حدوث كارثة صحية وبيئية وإصلاح الطرق مؤقت

إعلام الاحتلال: صواريخ غزة تسببت بصعوبة في التنفس وحرقان في العينين للعديد من المستوطنين

إعلام الاحتلال: صواريخ غزة تسببت بصعوبة في التنفس وحرقان في العينين للعديد من المستوطنين

فلسطين: 159 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 159 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصالح يطلع على احتياجات الهيئات المحلية في محافظة الخليل من المشاريع التطويرية

الصالح يطلع على احتياجات الهيئات المحلية في محافظة الخليل من المشاريع التطويرية

&#34;الديمقراطية&#34; يخطئ الاحتلال إن ظن أن إعدام الشاب شادي سليم من شأنها إضعاف المقاومة

"الديمقراطية" يخطئ الاحتلال إن ظن أن إعدام الشاب شادي سليم من شأنها إضعاف المقاومة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الصالح يطلع على احتياجات الهيئات المحلية في محافظة الخليل من المشاريع التطويرية

الصالح يطلع على احتياجات الهيئات المحلية في محافظة الخليل من المشاريع التطويرية

&#34;الديمقراطية&#34; يخطئ الاحتلال إن ظن أن إعدام الشاب شادي سليم من شأنها إضعاف المقاومة

"الديمقراطية" يخطئ الاحتلال إن ظن أن إعدام الشاب شادي سليم من شأنها إضعاف المقاومة

119 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

119 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

قيادي بـ (حماس): ثبات المقدسيين ورباطهم يحطم كل محاولات تغيير الواقع

قيادي بـ (حماس): ثبات المقدسيين ورباطهم يحطم كل محاولات تغيير الواقع

مجدلاني: إعلان المبادئ لاعتبار إسرائيل &#34;دولة فصل عنصري&#34; رسالة واضحة للمجتمع الدولي لتحقيق السلام

مجدلاني: إعلان المبادئ لاعتبار إسرائيل "دولة فصل عنصري" رسالة واضحة للمجتمع الدولي لتحقيق السلام

مجلس رؤساء الجامعات يناقش عدداً من القضايا الخاصة بتطوير قطاع التعليم العالي

مجلس رؤساء الجامعات يناقش عدداً من القضايا الخاصة بتطوير قطاع التعليم العالي

أوقاف غزة: السعودية توافق على عودة ملف العمرة

أوقاف غزة: السعودية توافق على عودة ملف العمرة

&#34;الحركة العالمية&#34;: الاحتلال ماض في استهداف الأطفال الفلسطينيين مستغلا حالة الإفلات من العقاب

"الحركة العالمية": الاحتلال ماض في استهداف الأطفال الفلسطينيين مستغلا حالة الإفلات من العقاب

منوعات

شاهد: أول ظهور لإلهام الفضالة وزوجها شهاب جوهر بعد زواجهما

شاهد: أول ظهور لإلهام الفضالة وزوجها شهاب جوهر بعد زواجهما

مروان خوري ينفي خبر زواجه.. ما القصة؟

مروان خوري ينفي خبر زواجه.. ما القصة؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة ياسمين عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة ياسمين عبدالعزيز؟

شاهد: محمد رمضان يثير الضجة ويستفز جمهوره بهذا الفيديو

شاهد: محمد رمضان يثير الضجة ويستفز جمهوره بهذا الفيديو

تطورات جديدة بقضية رانيا يوسف ونزار الفارس.. بالتفاصيل

تطورات جديدة بقضية رانيا يوسف ونزار الفارس.. بالتفاصيل

ما حقيقة هروب وفاء عامر بعد دهسها لشاب بسيارتها؟

ما حقيقة هروب وفاء عامر بعد دهسها لشاب بسيارتها؟

شاهد: شقيق ياسمين عبدالعزيز يهاجم الجمهور ويهددهم.. ما السبب؟

شاهد: شقيق ياسمين عبدالعزيز يهاجم الجمهور ويهددهم.. ما السبب؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

بعد مشاجراته أمام الملأ.. حمو بيكا يعلق &#34;كنت نايم في بيتنا&#34;

بعد مشاجراته أمام الملأ.. حمو بيكا يعلق "كنت نايم في بيتنا"

شاهد: قصي خولي يفجر مفاجأة ضخمة لجمهوره.. تعرف عليها

شاهد: قصي خولي يفجر مفاجأة ضخمة لجمهوره.. تعرف عليها

عربي

مصر تنقب عن &#34;الذهب&#34; في الصحراء الشرقية

مصر تنقب عن "الذهب" في الصحراء الشرقية

الرئيس التونسي يتسلم رسالة من نظيره الجزائري

الرئيس التونسي يتسلم رسالة من نظيره الجزائري

شاهد: تداول فيديو قديم لـ &#34;قيس سعيد&#34; يتحدث عن حمار يأكل الدستور

شاهد: تداول فيديو قديم لـ "قيس سعيد" يتحدث عن حمار يأكل الدستور

لبنان ثالث أكثر الدول تلقيا للمساعدات

لبنان ثالث أكثر الدول تلقيا للمساعدات