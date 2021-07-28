مصر تنقب عن "الذهب" في الصحراء الشرقية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة البترول المصرية، توقيع هيئة الثروة المعدنية، أربعة عقود، للبحث عن الذهب مع "باريك غولد" الكندية، ثاني أكبر شركة للتنقيب عن الذهب في العالم.ووفق صحيفة (اليوم السابع) فقد أضافت الوزارة في بيان أن هذا أول استثمار للشركة في مصر، وأنها ستبحث عن الذهب في 19 قطاعا بالصحراء الشرقية بإجمالي استثمارات 8.8 مليون دولار.وتعد "باريك غولد" من بين 11 شركة عالمية ومصرية فازوا بعطاء للبحث عن الذهب في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.وشمل ذلك العطاء 320 قطاعا بمساحة إجمالية 56 ألف كيلومتر مربع.