شؤون فلسطينية

الصالح يطلع على احتياجات الهيئات المحلية في محافظة الخليل من المشاريع التطويرية

الصالح يطلع على احتياجات الهيئات المحلية في محافظة الخليل من المشاريع التطويرية
رام الله - دنيا الوطن
اطلع وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، على احتياجات عدد من الهيئات المحلية في محافظة الخليل من المشاريع التطويرية والتنموية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية تفقدية للوزير الصالح، اليوم الثلاثاء، شملت كل من دورا، والصرة، والكوم، ودير سامت - السيميا، وبيت عوا،ومنطقة الخط الغربي لدورا والذي يتضمن (سكة وطواس، بيت الروش التحتا، ودير العسل التحتا، ودير العسل
الفوقا، والمجد، والبرج).

واستعرض رؤساء الهيئات المحلية أبرز الاحتياجات من المشاريع التطويرية ومنها مشاريع تعبيد وتأهيل الطرق الداخلية والطرق الرابطة،  وبناء مجمع للخدمات، وإقامة مركز صحي، ومعالجة قضايا المياه والكهرباء، والمساعدة في توفير آليات ومعدات حديثة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.

بدوره، أكد الصالح أنه وبالرغم من كافة التحديات التي تواجهها الحكومة الفلسطينية، إلا أنها ماضية في مساعيها لتوفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ العديد من المشاريع التطويرية والتنموية التي من شأنها تعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم.

هذا وزار الصالح والوفد المرافق، عائلة الاسير المحكوم بالمؤبد اياد حريبات، وأعرب عن تضامنه الكامل مع العائلة ومشاركتهم مشاعرهم وقلقهم تجاه ابنهم الاسير الذي يعاني ظروفا صحية صعبة جراء الاهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات الاحتلال.

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