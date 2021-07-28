شؤون فلسطينية

اجتماع تنسيقي ضم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني واتحاد الصناعات الورقية

رام الله - دنيا الوطن
عقد اجتماع تنسيقي ضم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في المحافظة ممثلة برئيسها صلاح هنية واتحاد الصناعات الورقية ممثلا برئيسه ايمن صبيح وتركز النقاش حول طباعة الكتب المدرسية لمدارس فلسطين وانعام القدرة لدى المطابع على انجازها بسبب تراكم الديون على الحكومة للمطابع التي بلغت 80 مليون شيكل عن العامين الماضيين.

وأكد هنية أن الطالب، الاستاذ، الادارة المدرسية، المطابع جميعهم مستهلكين يتوجب علينا الدفاع عنهم بحيث نضمن حق الطلبة بوصول كتب المنهاج لهم في الوقت المحدد لبدء العام الدراسي دون اي تأخير، وحق المطابع بالحصول على مستحقاتها لتتمكن من توفير مستلزمات انجاز العمل حيث تراجعت قدرتها نتيجة تراكم المديونية.

ودعا هنية وزارة المالية الى توفير جزء من المبلغ المتراكم من أجل تمكين المطابع من اطلاق العمل ودون ذلك لن تتمكن من أنجاز العمل.

وحسب صبيح قال أننا وعدنا بتوفير المبلغ لتتمكن مطابعنا من العمل الا أننا لم نتلقى أى من هذه الوعود وبداية العام دراسي قريبة وبتنا نحتاج الى شهر ونصف لانجازها لحظة دفع جزء من المبلغ.

وأوضح صبيح وقال الاتحاد في بيان صحافي إنه “يتابع وبقلق كبير الأزمة المتفاقمة للمطابع في فلسطين عامة، ولتلك التي دأبت على طباعة الكتب المدرسية خاصة، ومنها ما يواظب على هذه المهمة الوطنية منذ ما يزيد عن ربع قرن، وذلك جرّاء المماطلة والتسويف والوعود التي لا تجد لها طريقا الى التنفيذ من قبل الجهات ذات الاختصاص في وزارة المالية وأصحاب القرار في صرف مستحقات هذه المطابع والتي تتراكم منذ ما يزيد عن 3 سنوات، وبما يزيد عن 80 مليون شيكل”.

واتفق الجانبان على العمل المشترك بشكل متوازن لضمان توفير الكتاب المدرسي للطلبة في موعده وحماية حقوق المطابع التي تتراكم المديونية لها.

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