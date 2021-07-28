119 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، تسجيل (119) إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، بعد إجراء 882 فحص مخبري خلال الـ24 ساعة الماضية، دون تسجيل حالات وفاة.وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائيّة في قطاع غزة تعافي 74 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 116227 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 945حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 114189 حالة.وبينت أن إجمالي الوفيات 1093 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 57 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 40 حالة.وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 336300جرعة، بالإضافة إلى إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 102854 شخصا.