مجدلاني: إعلان المبادئ لاعتبار إسرائيل "دولة فصل عنصري" رسالة واضحة للمجتمع الدولي لتحقيق السلام

رام الله - دنيا الوطناعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة الشعبي الفلسطيني د. احمد مجدلاني "توقيع أكثر من ألف أكاديمي وفنان وسياسي عالمي على وثيقة إعلان مبادئ، تطالب بإدانة إسرائيل ومعاقبتها على جرائم الفصل العنصري "اﻷبارتهايد" التي ترتكبها في فلسطين، وإعلان الموقعون على الوثيقة رفضهم القاطع لنظام الفصل العنصري، الذي أقيم على أرض فلسطين التاريخية، وفرض على الشعب الفلسطيني ككل بمن فيه اللاجئون والمنفيون أينما كانوا في العالم، وحثوا حكوماتهم "على التوقف الفوري عن التواطؤ مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي"، انتصارا لقضية شعبنا وبمثابة تغير في الرأي العام العالمي إزاء الاحتلال الإسرائيلي واجراءاته العنصرية.وتابع مجدلاني: إذ نثمن هذه الخطوة التي تؤكد مجددا على حق شعبنا ورفض العالم لسياسة الاحتلال، ونعتبرها خطوة متقدمة ورسالة واضحة للمجتمع الدولي نحو الانطلاق لتحقيق السلام في المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية.وأضاف: أن هذا التوقيع يعكس حالة من القناعة السياسية لدى شريحة كبيرة ومؤثرة في الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية ورفضا لسياسة الاحتلال المخالفة لكافة المواثيق وقرارات الشرعية الدولية .وأشار مجدلاني إلى أن هذا يتطلب العمل مع القوى السياسية والمجتمعية والدينية في العالم باتجاه حشد التأييد لقضية شعبنا ، وبخطاب اعلامي وسياسي واضح وصريح ، بأننا مع السلام العادل والشامل على أساس الشرعية والقانون الدولي وحل الدولتين.