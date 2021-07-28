الخارجية الفلسطينية تعلق على تطورات الأحداث في تونس





وأكدت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ثقتها بقدرة تونس على اجتياز جميع التحديات الراهنة والخروج منها وصولا الى مزيد من الاستقرار والازدهار والوحدة بقيادة فخامة الرئيس قيس سعيّد.



وشدد على أن دولة فلسطين اذ تتمنى لتونس الشقيقة التغلب على تلك التحديات، فإنها تؤكد عمق العلاقات التونسية الفلسطينية التاريخية الصادقة، وفخرها بالمواقف التونسية الأخوية الشجاعة الداعمة لشعبنا وحقوقه في المحافل كافة.





رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، إن دولة فلسطين تتابع باهتمام بالغ التطورات الحاصلة على الساحة الداخلية في الجمهورية التونسية.