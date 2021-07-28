أوقاف غزة: السعودية توافق على عودة ملف العمرة

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة عادل الهور، أن المملكة العربية السعودية وافقت على عودة ملف العمرة.وقال الهور في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "إن الأمر الثاني هو موافقة جهة الاختصاص في البلد ويتحكم بذلك الوضع الوبائي في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أنه إذا كان الوضع الحي مناسب لخروج المعتمرين في أجواء يتم من خلالها المحافظة على صحة المواطنين بالتأكيد سيكون هناك قرار إيجابي بهذا الخصوص.وأضاف: "لن يكون في ملف العمرة أي تقدم رسمي عملي إلا بعد توفر المعلومات والبيانات الرسمية اللازمة، وأنصح الجميع انتظار البيان الرسمي من وزارة الأوقاف".وختم بالقول: "أعتقد خلال أسبوع أو أسبوعين تتضح الصورة، فنحن لم تصلنا التفاصيل بشكل رسمي حتى الآن، وحيثمت توفرت المعلومات سيتم تقييم الوضع الصحي وبعد ذلك يتم إصدار القرار ونأمل أن تكون القرارات إيجابية".