دولي

"الكنيست" يصادق على قانون يضمن التناوب بين بينت ولابيد

"الكنيست" يصادق على قانون يضمن التناوب بين بينت ولابيد
رام الله - دنيا الوطن
صادقت الهيئة العامة للكنيست، في القراءتين ثانية وثالثة على مشروع قانون تعديل "قانون أساس: الحكومة"، لضمان محاصصة المناصب الحكومية بين مركبات الائتلافي الحكومي، والتناوب بين رئيس الحكومة، نفتالي بينت، ورديفه يائير لابيد.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أيد مشروع القانون 61 عضو كنيست، وعارضه اثنان. وينص القانون على تنفيذ اتفاقية التناوب بين بينت ولابيد على منصب رئيس الحكومة، حتى في حال حل قبل نهاية فترة ولايتها.

ووفق صحيفة (هآرتس) فإنه كجزء من الاقتراح، سيتم أيضًا إنشاء آلية التصويت التي حددتها الحكومة في اللجان الوزارية المختلفة والتي تضمن التوازن بين كتل الائتلاف دون علاقة لحجم الكتلة في الكنيست. كما ينص الاقتراح على أنه سيكون من الممكن تعيين نائبين للوزير عند تنصيبه.

وامتدت جلسة المصادقة على مشروع القانون والتي قاطعتها كتل المعارضة، نحو 15 ساعة، وبموجب القانون، سيتولى لابيد منصب رئيس الحكومة تلقائيا في حالة عدم المصادقة على الموازنة العامة الإسرائيلية.

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