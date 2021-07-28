المصادقة الأسبوع المقبل.. الاحتلال يعلن زيادة عدد العمال الفلسطينيين بمجالي البناء والفندقة

قال مكتب المتحدث باسم منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، في المناطق، إن "المنسق" غسان عليان تحدث اليوم الأربعاء مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية، وأعلن عن نية الاحتلال زيادة حصة وعدد العمال الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية بـ 15 ألف عامل في قطاع البناء في إسرائيل.





ومن المتوقع أن تتم المصادقة على قرار الحكومة في الأسبوع القادم بالتنسيق بين كافة الوزارات.





وقال عليان: إن ذلك جاء بعد المحادثة التي أجراها وزير الجيش، بيني غانتس، في الأسبوع الماضي مع الرئيس محمود عباس.



كما أعلن "المنسق" عن الموافقة على زيادة حصة العمال الفلسطينيين في مجال الفندقة في إسرائيل، بـ 1000 عامل إضافي

بالتنسيق مع وزارة السياحة.





وأشار عليان إلى أنه سيتم استكمال الاستعدادات الضرورية للتأكد من أن معابر الضفة الغربية جاهزة لزيادة حركة تنقل العمال الفلسطينيين من وإلى إسرائيل.



وأضاف أنه استمراراً للمحادثة التي أجراها وزير الجيش مع الرئيس عباس، يُتوقع اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة، وفق تعبيره.



رام الله - دنيا الوطن