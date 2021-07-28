رسمياً.. "التربية" تعلن موعد نتائج امتحان الثانوية العامة وآلية نشرها
أعلنت لجنة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، اليوم، أن نتائج امتحان الثانوية العامة في القدس والمحافظات الشمالية (الضفة) والجنوبية (قطاع غزة) والمدارس الفلسطينية خارج الوطن ستكون يوم الثلاثاء 3 / 8 /2021 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، إذ ستنشر النتائج إلكترونياً على النحو الآتي:
• الموقع الخاص بالثانوية العامة لهذا العام www.psge.ps
حيث بإمكان الطلبة الحصول على علاماتهم في المباحث كافة (الكشف العريض) حال الإعلان عنها مباشرةً باستخدام رقم الجلوس.
• عبر الرسائل القصيرة SMS المجانية من خلال شركات الاتصالات الفلسطينية.
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