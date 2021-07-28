رسمياً.. "التربية" تعلن موعد نتائج امتحان الثانوية العامة وآلية نشرها



• الموقع الخاص بالثانوية العامة لهذا العام www.psge.ps

حيث بإمكان الطلبة الحصول على علاماتهم في المباحث كافة (الكشف العريض) حال الإعلان عنها مباشرةً باستخدام رقم الجلوس.



• عبر الرسائل القصيرة SMS المجانية من خلال شركات الاتصالات الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، اليوم، أن نتائج امتحان الثانوية العامة في القدس والمحافظات الشمالية (الضفة) والجنوبية (قطاع غزة) والمدارس الفلسطينية خارج الوطن ستكون يوم الثلاثاء 3 / 8 /2021 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، إذ ستنشر النتائج إلكترونياً على النحو الآتي: